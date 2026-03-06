ППО ліквідувала 111 цілей під час відбиття атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 5-6 березня російські загарбники здійснювали напад на Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Російські дрони здійснювали атаку із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Відбулося влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
