ППО ліквідувала 111 цілей під час відбиття атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО ліквідувала 111 цілей під час відбиття атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 5-6 березня російські загарбники здійснювали напад на Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Російські дрони здійснювали атаку із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Відбулося влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров представив новий план війни та назвав 3 конкретні цілі
Михайло Федоров
Федоров
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина захопила в заручники 7 українців і викрала гроші "Ощадбанку"
Андрій Сибіга
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Час діяти". Трамп накинувся на Зеленського з низкою цинічних звинувачень
Трамп посилює тиск на Україну та Зеленського

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?