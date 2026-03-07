ПВО обезвредила 19 российских ракет и 453 БпЛА
ПВО обезвредила 19 российских ракет и 453 БпЛА

Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 6-7 марта – отчет работы ПВО
Ночью 6-7 марта Россия совершила новую массированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. Воздушные силы ВСУ отмечают, что в общей сложности речь идет о 509 средствах воздушного нападения.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БПЛА на 22 локациях.
  • Информация о еще одной вражеской ракете уточняется.

Атака России на Украину 6-7 марта — отчет работы ПВО

Для нового воздушного нападения враг использовал:

  • 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" (район пуска — ТОТ АР Крым);

  • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянская, Курская, Воронежская обл. РФ);

  • 14 крылатых ракет "Калибр" (район пуска — акватория Черного моря);

  • 480 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда ТОТ АР Крым, около 290 из них — "шахеды".

Основные направления удара — Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

💥 По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 472 цели — 19 ракет и 453 беспилотника разных типов:

  • 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

  • 11 крылатых ракет "Калибр";

  • 453 вражеских БпЛА разных типов.

