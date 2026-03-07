Украина поразила 6 районов сосредоточения армии РФ
Украина
Украина поразила 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ЗСУ
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали пункт управления БпЛА, шесть районов сосредоточения живой силы, артиллерийскую систему и два других важных объекта российских захватчиков.

  • Начался 1473 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего вчера на фронте произошло 148 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 7 марта 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 272 360 (+1 010) человек;

  • танков — 11 737 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 151 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 38 004 (+44) ед;

  • РСЗО — 1 670 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1322 (+2) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 161 858 (+1 868) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 81 812 (+170) ед;

Вчера противник нанес 73 авиационных удара, сбросил 243 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 8168 дронов-камикадзе и осуществил 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 105 — из реактивных систем залпового огня.

Военная машина Путина начинает разрушаться изнутри — аналитики
Путин
Россия готовится к наступлению на "пояс крепостей" в Донецкой области
Наступление армии РФ в 2026 году – к чему готовиться
Россия ударила баллистикой по Харькову — погибли 7 человек
Игорь Терехов
Атака России на Харьков 7 марта – какие последствия

