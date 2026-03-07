Украина поразила 6 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали пункт управления БпЛА, шесть районов сосредоточения живой силы, артиллерийскую систему и два других важных объекта российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1473 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего вчера на фронте произошло 148 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 7 марта 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 272 360 (+1 010) человек;
танков — 11 737 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 24 151 (+3) ед;
артиллерийских систем — 38 004 (+44) ед;
РСЗО — 1 670 (+1) ед;
средств ПВО — 1322 (+2) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 161 858 (+1 868) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 81 812 (+170) ед;
Кроме того, применил 8168 дронов-камикадзе и осуществил 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 105 — из реактивных систем залпового огня.
