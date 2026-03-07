Россия ударила баллистикой по Харькову — погибли 7 человек

Ночью 7 марта армия РФ атаковала баллистикой многоэтажку в Харькове, в результате чего 7 мирных жителей города погибли и еще по меньшей мере десять были ранены.
Главные тезисы
- Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара.
- Известно о гибели 13-летнего ребенка.
Атака России на Харьков 7 марта — какие последствия
По словам мэра города Игоря Терехова, произошло прямое попадание баллистики по многоэтажке в Киевском районе.
Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди, — сообщил он.
По состоянию на 02:35 6 гражданских, включая 11-летнего мальчика, получали помощь медиков. Прошел всего час, и количество пострадавших выросло до 10.
В 04:30 стало известно, что из-под завалов извлекли тело 65-летней женщины.
Через пол часа Терехов подтвердил, что под завалами спасатели обнаружили тело второго погибшего человека.
В 06:20 Синегубов заявил о еще одном погибшем под завалами многоэтажном доме.
