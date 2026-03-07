Росія вдарила балістикою по Харкову — загинули 7 людей

Уночі 7 березня армія РФ атакувала балістикою багатоповерхівку в Харкові, внаслідок чого 7 мирних мешканців міста загинули та ще щонайменше десять були поранені.
Головні тези:
- Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі.
- Відомо про загибель 13-річної дитини.
Атака Росії на Харків 7 березня — які наслідки
За словами мера міста Ігоря Терехова, відбулося пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі.
Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть знаходитися люди, — повідомив він.
Станом на 02:35 6 цивільних, зокрема й 11-річний хлопчик, отримували допомогу медиків. Минула лише година, і кількість потерпілих зросла до 10.
О 04:30 стало відомо, що з-під завалів дістали тіло 65-річної жінки.
За пів години Терехов підтвердив, що під завалами рятувальники виявили тіло другої загиблої людини.
О 06:20 Синєгубов заявив про ще одного загиблого під завалами багатоповерхового будинку.
