Росія вдарила балістикою по Харкову — загинули 7 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Ігор Терехов
Атака Росії на Харків 7 березня - які наслідки
Read in English

Уночі 7 березня армія РФ атакувала балістикою багатоповерхівку в Харкові, внаслідок чого 7 мирних мешканців міста загинули та ще щонайменше десять були поранені.

Головні тези:

  • Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі. 
  • Відомо про загибель 13-річної дитини.

За словами мера міста Ігоря Терехова, відбулося пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі.

Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть знаходитися люди, — повідомив він.

Станом на 02:35 6 цивільних, зокрема й 11-річний хлопчик, отримували допомогу медиків. Минула лише година, і кількість потерпілих зросла до 10.

На цю хвилину відомо про 10 постраждалих, серед яких два хлопчики 11 та 6 років. Також серед постраждалих 17-річна дівчина, — заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 04:30 стало відомо, що з-під завалів дістали тіло 65-річної жінки.

За пів години Терехов підтвердив, що під завалами рятувальники виявили тіло другої загиблої людини.

О 06:20 Синєгубов заявив про ще одного загиблого під завалами багатоповерхового будинку.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову загинула дитина. На місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки. Розбір завалів продовжується.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

