Україна уразила 6 районів зосередження армії РФ
Україна
Україна уразила 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували пункт управління БпЛА, шість районів зосередження живої сили, артилерійську систему та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1473 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом вчора на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 7 березня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 272 360 (+1 010) осіб;

  • танків — 11 737 (+3) од;

  • бойових броньованих машин — 24 151 (+3) од;

  • артилерійських систем — 38 004 (+44) од;

  • РСЗВ — 1 670 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 322 (+2) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 161 858 (+1 868) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 81 812 (+170) од;

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 243 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8168 дронів–камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 105 — із реактивних систем залпового вогню.

Атака Росії на Харків 7 березня - які наслідки

