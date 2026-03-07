Україна уразила 6 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували пункт управління БпЛА, шість районів зосередження живої сили, артилерійську систему та два інші важливі об’єкти російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1473 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом вчора на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 7 березня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 272 360 (+1 010) осіб;
танків — 11 737 (+3) од;
бойових броньованих машин — 24 151 (+3) од;
артилерійських систем — 38 004 (+44) од;
РСЗВ — 1 670 (+1) од;
засобів ППО — 1 322 (+2) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 161 858 (+1 868) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 81 812 (+170) од;
Крім того, застосував 8168 дронів–камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 105 — із реактивних систем залпового вогню.
