ППО знешкодила 19 російських ракет і 453 БпЛА
Україна
Повітряні Сили ЗСУ
Уночі 6-7 березня Росія здійснила нову масовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Повітряні сили ЗСУ наголошують, що загалом йдеться про 509 засобів повітряного нападу.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях.
  • Інформація щодо ще однієї ворожої ракети уточнюється.

Атака Росії на Україну 6-7 березня — звіт роботи ППО

Для нового повітряного нападу ворог використав:

  • 2 гіперзвукові ракети "Циркон" (район пуску — ТОТ АР Крим);

  • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянська, Курська, Воронезька обл. РФ);

  • 14 крилатих ракет "Калібр" (район пуску — акваторія Чорного моря);

  • 480 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 290 із них — "шахеди".

Основні напрямки удару — Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

💥 За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 472 цілі — 19 ракет та 453 безпілотники різних типів:

  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

  • 11 крилатих ракет "Калібр";

  • 453 ворожих БпЛА різних типів.

Україна
Україна
Україна
