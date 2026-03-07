РФ атакувала Україну 29 ракетами та 480 дронами

Вранці 7 березня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі російські окупанти випустили по Україні 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – “шахеди”. Згідно з останніми даними, у Харкові загинули 7 людей, серед яких 2 дитини.

Зеленський відреагував на нову масовану атаку РФ

Глава держави повідомив, що з ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові — його ворог атакував балістичною ракетою.

За словами Зеленського, зруйновано цілий під’їзд, а також постраждали верхні поверхи сусіднього будинку.

На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них — діти. Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив український лідер, ціллю для ворога знову була енергетика в столиці, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, били по залізниці на Житомирщині.

Також відомо про пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині.

До ліквідації наслідків російських ударів уже залужені відповідні служби.