РФ атакувала Україну 29 ракетами та 480 дронами
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на нову масовану атаку РФ

Вранці 7 березня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі російські окупанти випустили по Україні 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – “шахеди”. Згідно з останніми даними, у Харкові загинули 7 людей, серед яких 2 дитини.

Головні тези:

  • Нова російська атака забрала життя щонайменше 2 дітей і 5 дорослих.
  • Розбір завалів у Харкові триває досі.

Глава держави повідомив, що з ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові — його ворог атакував балістичною ракетою.

За словами Зеленського, зруйновано цілий під’їзд, а також постраждали верхні поверхи сусіднього будинку.

На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них — діти. Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку.

Як зазначив український лідер, ціллю для ворога знову була енергетика в столиці, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, били по залізниці на Житомирщині.

Також відомо про пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині.

До ліквідації наслідків російських ударів уже залужені відповідні служби.

На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Дякую кожному, хто не мовчатиме. Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно.

