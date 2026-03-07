РФ атаковала Украину 29 ракетами и 480 дронами

Утром 7 марта глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в минувшую ночь российские оккупанты выпустили по Украине 29 ракет, из них почти половина – баллистика, и 480 дронов, из которых большинство – «шахеды». Согласно последним данным, в Харькове погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка.
Главные тезисы
- Новая российская атака унесла жизни не менее 2 детей и 5 взрослых.
- Разбор завалов в Харькове продолжается до сих пор.
Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ
Глава государства сообщил, что с ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове — его враг атаковал баллистической ракетой.
По словам Зеленского, разрушен целый подъезд, а также пострадали верхние этажи соседнего дома.
Как отметил украинский лидер, целью для врага снова была энергетика в столице, в Хмельницкой и Черновицкой областях, били по железной дороге Житомирской области. Зафиксированы повреждения на Днепровщине, Запорожье, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях.
К ликвидации последствий российских ударов уже привлечены соответствующие службы.
