РФ атаковала Украину 29 ракетами и 480 дронами
Украина
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ
Утром 7 марта глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в минувшую ночь российские оккупанты выпустили по Украине 29 ракет, из них почти половина – баллистика, и 480 дронов, из которых большинство – «шахеды». Согласно последним данным, в Харькове погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка.

Главные тезисы

  • Новая российская атака унесла жизни не менее 2 детей и 5 взрослых.
  • Разбор завалов в Харькове продолжается до сих пор.

Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ

Глава государства сообщил, что с ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове — его враг атаковал баллистической ракетой.

По словам Зеленского, разрушен целый подъезд, а также пострадали верхние этажи соседнего дома.

К сожалению, по состоянию на данный момент известно, что семь человек погибли. Более десяти человек ранены, среди них — дети. Под завалами могут быть еще люди. Все необходимые службы работают на месте спасения.

Как отметил украинский лидер, целью для врага снова была энергетика в столице, в Хмельницкой и Черновицкой областях, били по железной дороге Житомирской области. Зафиксированы повреждения на Днепровщине, Запорожье, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях.

К ликвидации последствий российских ударов уже привлечены соответствующие службы.

На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не отбросила попыток уничтожить жилищную и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно.

