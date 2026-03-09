Атака РФ по Україні. ППО знешкодила 161 повітряну ціль
Атака РФ по Україні. ППО знешкодила 161 повітряну ціль

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Сили протиповітряної оборони знешкодили 161 зі 197 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з вечора 8 березня.

Головні тези:

  • ППО знешкодила 161 ворожий безпілотник, що атакував Україну із різних напрямків.
  • Армія РФ використовувала балістичні ракети та ударні БПЛА для нападу на північ, південь та схід України.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 9 березня

З 18:30 неділі, 8 березня, росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 197 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (Крим).

Близько 120 із цих дронів — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка, 9 березня, ППО збила / подавила 161 ворожий дрон на півночі, півдні та сході країни.

Звіт ППО

Зафіксовані влучання двох ракет та 36 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

