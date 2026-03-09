Атака РФ по Україні. ППО знешкодила 161 повітряну ціль

Сили протиповітряної оборони знешкодили 161 зі 197 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з вечора 8 березня.
Головні тези:
- ППО знешкодила 161 ворожий безпілотник, що атакував Україну із різних напрямків.
- Армія РФ використовувала балістичні ракети та ударні БПЛА для нападу на північ, південь та схід України.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 9 березня
З 18:30 неділі, 8 березня, росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 197 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (Крим).
Близько 120 із цих дронів — типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка, 9 березня, ППО збила / подавила 161 ворожий дрон на півночі, півдні та сході країни.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.
