ППО знешкодила 136 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 136 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

Сили протиповітряної оборони знешкодили 136 зі 155 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 4 березня.

Головні тези:

  • Українське ППО знешкодило 136 з 155 російських безпілотників під час нічної атаки 4 березня.
  • Авіація, зенітні ракетні війська та інші підрозділи активно протидіяли російській агресії в повітряному просторі України.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 5 березня

З 18:30 4 березня росіяни атакували Україну 155 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (тимчасово окупований Крим), і близько 100 із них — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 четверга, 5 березня, ППО збила / подавила 136 ворожих БПЛА.

Зафіксовані влучання 18 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

