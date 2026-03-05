ППО знешкодила 136 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 136 зі 155 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 4 березня.
Головні тези:
- Українське ППО знешкодило 136 з 155 російських безпілотників під час нічної атаки 4 березня.
- Авіація, зенітні ракетні війська та інші підрозділи активно протидіяли російській агресії в повітряному просторі України.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 5 березня
З 18:30 4 березня росіяни атакували Україну 155 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (тимчасово окупований Крим), і близько 100 із них — типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 четверга, 5 березня, ППО збила / подавила 136 ворожих БПЛА.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.
