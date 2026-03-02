ППО України відбила 14 масованих атак Росії протягом зими

Повітряні сили Збройних сил України у взаємодії із Силами оборони України протягом трьох зимових місяців відбили 14 масованих комбінованих російських атак.
Головні тези:
- Українські Повітряні сили успішно відбили 14 масованих комбінованих російських атак протягом зимових місяців.
- Зима стала важким іспитом для системи протиповітряної оборони України, яка відстояла понад 700 ракет різних типів.
Росія здійснила 14 масованих атак по Україні протягом зими
Ця зима стала одним із найважчих іспитів для системи протиповітряної оборони України. Окупанти вкотре намагалися влаштувати українцям повний блекаут та знищення критичної інфраструктури держави, застосувавши безпрецедентну кількість ракет та дронів.
За грудень-січень ворог здійснив 7 масованих ударів із застосуванням ракет та дронів різних типів. Протягом лютого інтенсивність атак зросла удвічі — Україна витримала ще сім масштабних атак.
Росіяни комбінували пуски ударних БПЛА та ракет різних типів, намагаючись ускладнити повітряну обстановку, перевантажити систему ППО та виснажити ресурси.
У січні був період інтенсивного застосування росіянами балістики.
9 січня основний удар був зосереджений на Київській області (278 цілей).
Зафіксоване застосування балістичної ракети середньої дальності по Львівській області та використання "Цирконів" 20 та 24 січня.
Лютий був місяцем пікових навантажень. 3 лютого ворог випустив найбільшу кількість ракет в одному ударі за всю зиму — 71 одиницю. А вже 26 лютого ворог здійснив масований дроновий удар — 420 БПЛА в одній атаці.
Росіяни системно нарощують застосування як штатної балістики ("Іскандер-М"), так і ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Кинджал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400. Загалом за три місяці загарбники випустили понад 700 ракет різних типів.
У Повітряних силах і подякували кожному енергетику та ремонтній бригаді, які під обстрілами повертали світло та тримали енергомережу живою.
Бойова робота триває. Ми знаємо, що ворог готує нові атаки, проте кожна одиниця нашої ППО перебуває у стані повної бойової готовності. Бойові дії на Близькому Сході, звісно, відволікають увагу світу від України. Від повномасштабної війни, яка триває уже повних чотири роки! Українська армія нині є однією з найсильніших і найдосвідченіших у світі, втім, наші захисники все ж потребують допомоги партнерів, зокрема регулярного постачання ракет для ППО, авіації та іншого озброєння, аби захистити українські міста від російської балістики, крилатих ракет та дронів.
