ППО України відбила 14 масованих атак Росії протягом зими

Росія здійснила 14 масованих атак по Україні протягом зими

Ця зима стала одним із найважчих іспитів для системи протиповітряної оборони України. Окупанти вкотре намагалися влаштувати українцям повний блекаут та знищення критичної інфраструктури держави, застосувавши безпрецедентну кількість ракет та дронів.

За грудень-січень ворог здійснив 7 масованих ударів із застосуванням ракет та дронів різних типів. Протягом лютого інтенсивність атак зросла удвічі — Україна витримала ще сім масштабних атак.

Росіяни комбінували пуски ударних БПЛА та ракет різних типів, намагаючись ускладнити повітряну обстановку, перевантажити систему ППО та виснажити ресурси.

6 грудня, у День Збройних сил України, загарбники завдали одного з наймасштабніших ударів за весь період повномасштабної війни — 704 повітряні цілі, серед яких 51 ракета. Подальші атаки 13, 23 та 27 грудня, утримували надвисокий рівень навантаження — від майже 500 до понад 670 повітряних цілей. Поширити

У січні був період інтенсивного застосування росіянами балістики.

9 січня основний удар був зосереджений на Київській області (278 цілей).

Зафіксоване застосування балістичної ракети середньої дальності по Львівській області та використання "Цирконів" 20 та 24 січня.

Лютий був місяцем пікових навантажень. 3 лютого ворог випустив найбільшу кількість ракет в одному ударі за всю зиму — 71 одиницю. А вже 26 лютого ворог здійснив масований дроновий удар — 420 БПЛА в одній атаці.

Росіяни системно нарощують застосування як штатної балістики ("Іскандер-М"), так і ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Кинджал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400. Загалом за три місяці загарбники випустили понад 700 ракет різних типів.

Атаки РФ по Україні протягом зими

Попри ці виклики, українське небо встояло. Енергетична система збережена завдяки професіоналізму зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп, радіотехнічних військ та авіації. Кожна перехоплена ракета — це доказ того, що ми стали сильнішими, технологічнішими та досвідченішими. Поширити

У Повітряних силах і подякували кожному енергетику та ремонтній бригаді, які під обстрілами повертали світло та тримали енергомережу живою.