Сили ППО знешкодили понад 80 дронів під час атаки РФ по Україні
Україна
Сили ППО знешкодили понад 80 дронів під час атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками. Зафіксовано близько 19 "прильотів", більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Головні тези:

  • Сили ППО успішно забезпечили протиповітряний захист України у відповідь на атаку російських дронів.
  • Більшість ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас були завдані російськими військами.

ППО звітувала про бойову роботу у ніч проти 2 березня

У ніч на 2 березня противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 70 із них — "Шахеди".

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 84 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас"на півночі, півдні та сході країни.

Звіт ППО

При цьому зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — підкреслили у Повітряних силах.

