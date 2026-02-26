Масована атака РФ. ППО України знешкодила 406 повітряних цілей

У ніч на 26 лютого (з 18:00 25 лютого) противник атакував 2 протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, 11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської, Ростовської областей РФ, 24 крилатими ракетами Х-101 (район пуску - Вологодська обл., РФ), 2 керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Противник атакував Україну різними типами ракет та безпілотниками, проте ППО зуміло відбити напад.
- Оборонні сили України знищили 2 протикорабельні ракети Циркон, 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та інші цілі.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 26 лютого
Росія атакувала Україну з напрямків:
Міллерово,
Курськ,
Брянськ,
Орел,
Шаталово,
Приморсько-Ахтарськ — РФ,
Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Близько 280 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.
Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
