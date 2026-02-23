Сили ППО знешкодили 105 БпЛА під час атаки Росії по Україні
Сили ППО знешкодили 105 БпЛА під час атаки Росії по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Сили протиповітряної оборони знешкодили 105 зі 126 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 22 лютого.

Головні тези:

  • Сили Протиповітряної оборони України успішно знешкодили 105 з 126 безпілотників, що були використані російською стороною під час нападу на Україну.
  • Бойові дії включали атаки балістичною ракетою та ударними БПЛА низки типів, які були спрямовані на десятки локацій по всій території України.

Звіт щодо бойової роботи ППО у ніч проти 23 лютого

О 18:00 неділі, 22 лютого, росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області, а також 126 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 80 дронів — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка, 23 лютого, ППО збила/подавила 105 безпілотників на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

