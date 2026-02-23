Сили ППО знешкодили 105 БпЛА під час атаки Росії по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 105 зі 126 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 22 лютого.

Звіт щодо бойової роботи ППО у ніч проти 23 лютого

О 18:00 неділі, 22 лютого, росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області, а також 126 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 80 дронів — типу Shahed. Поширити

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка, 23 лютого, ППО збила/подавила 105 безпілотників на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.