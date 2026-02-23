Силы ПВО обезвредили 105 БпЛА во время атаки России по Украине
Силы ПВО обезвредили 105 БпЛА во время атаки России по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ППО
Силы противовоздушной обороны обезвредили 105 из 126 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину вечером 22 февраля.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины успешно обезвредили 105 беспилотников, использованных в атаке России на Украину.
  • Боевые действия включали атаки баллистической ракетой и ударными БПЛА различных типов.

Отчет о боевой работе ПВО в ночь на 23 февраля

В 18:00 воскресенья, 22 февраля, россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, а также 126 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Приморско- оккупированный Крым).

Около 80 дронов типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, 23 февраля, ПВО сбило/подавило 105 беспилотников на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

