Силы ПВО обезвредили 105 БпЛА во время атаки России по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 105 из 126 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину вечером 22 февраля.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно обезвредили 105 беспилотников, использованных в атаке России на Украину.
- Боевые действия включали атаки баллистической ракетой и ударными БПЛА различных типов.
Отчет о боевой работе ПВО в ночь на 23 февраля
В 18:00 воскресенья, 22 февраля, россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, а также 126 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Приморско- оккупированный Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, 23 февраля, ПВО сбило/подавило 105 беспилотников на севере, юге и востоке Украины.
Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на одной локации.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
