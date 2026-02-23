Силы ПВО обезвредили 105 БпЛА во время атаки России по Украине

Отчет о боевой работе ПВО в ночь на 23 февраля

В 18:00 воскресенья, 22 февраля, россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, а также 126 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Приморско- оккупированный Крым).

Около 80 дронов типа Shahed. Поделиться

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, 23 февраля, ПВО сбило/подавило 105 беспилотников на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.