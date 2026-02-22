ПВО обезвредила 33 ракеты и 274 дрона во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 33 ракеты и 274 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО уничтожила большинство российских целей
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 21-22 февраля Россия осуществляла массированную комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности речь идет о 345 средствах воздушного нападения.

Главные тезисы

  • Основные направления удара – Киевская, Одесская, Кировоградская, Полтавская области.
  • Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БПЛА на 14 локациях.

ПВО уничтожила большинство российских целей

Для новой атаки враг использовал:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска ТОТ АР Крым);

  • 22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (район пусков — Брянская, Белгородская обл. — РФ, ТОТ Донецкой обл.);

  • 18 крылатых ракет Х-101 (район пусков — Вологодская обл.-РФ);

  • 2 крылатые ракеты Искандер-К (район пусков — Курская обл.);

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков — Курская обл.);

  • 297 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ АР Крыма), около 200 из них — "шахеды".

Основные направления удара — Киевская, Одесская, Кировоградская, Полтавская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей — 33 ракеты и 274 беспилотника разных типов:

  • 2 противокорабельные ракеты "Циркон";

  • 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400

  • 17 крылатых ракет Х-101;

  • 2 крылатые ракеты Искандер-К;

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

  • 274 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 5 локациях.

Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! — призывают украинские воины.

