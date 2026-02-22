ППО знешкодила 33 ракети та 274 дрони під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 21-22 лютого Росія здійснювала масовану комбіновану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом ідеться про 345 засобів повітряного нападу.
Головні тези:
- Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
- Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях.
ППО знищила більшість російських цілей
Для нової атаки ворог використав:
4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків — Брянська, Бєлгородська обл. — РФ, ТОТ Донецької обл.);
18 крилатих ракет Х-101 (район пусків — Вологодська обл. -РФ);
2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків — Курська обл.);
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків — Курська обл.);
297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ АР Криму), близько 200 із них — "шахеди".
Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:
2 протикорабельні ракети "Циркон";
8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
17 крилатих ракет Х-101;
2 крилаті ракети Іскандер-К;
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
274 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.
Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.
