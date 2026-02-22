ППО знешкодила 33 ракети та 274 дрони під час нової атаки РФ
ППО знешкодила 33 ракети та 274 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 21-22 лютого Росія здійснювала масовану комбіновану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом ідеться про 345 засобів повітряного нападу.

Головні тези:

  • Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
  • Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Для нової атаки ворог використав:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);

  • 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків — Брянська, Бєлгородська обл. — РФ, ТОТ Донецької обл.);

  • 18 крилатих ракет Х-101 (район пусків — Вологодська обл. -РФ);

  • 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків — Курська обл.);

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків — Курська обл.);

  • 297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ АР Криму), близько 200 із них — "шахеди".

Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

  • 2 протикорабельні ракети "Циркон";

  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

  • 17 крилатих ракет Х-101;

  • 2 крилаті ракети Іскандер-К;

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

  • 274 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — закликають українські воїни.

