Массированная атака РФ. ПВО Украины обезвредила 406 воздушных целей
Категория
Украина
Дата публикации

Массированная атака РФ. ПВО Украины обезвредила 406 воздушных целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

В ночь на 26 февраля (с 18:00 25 февраля) противник атаковал 2 противокорабельными ракетами Циркон из ТОТ АР Крым, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской, Ростовской областей РФ, 24 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска-В). ракетами Х-69, а также 420 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • В ночь на 26 февраля РФ осуществила массированную атаку на Украину, применив разнообразное вооружение, включая ракеты Циркон, Искандер-М/С-400, Х-101 и другие.
  • Подробный отчет ПВО Украины свидетельствует о успешной обороне, при которой уничтожено 406 воздушных целей, включая ракеты и беспилотники.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 26 февраля

Россия атаковала Украину по направлениям:

  • Миллерово,

  • Курск,

  • Брянск,

  • Орел,

  • Шаталово,

  • Приморско-Ахтарск — РФ,

  • Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Около 280 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 2 противокорабельные ракеты Циркон, 4 баллистических ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатых ракеты Х-101, 2 управляемых авиационных ракеты Х-69 и 374 вражеских типов.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.

Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

