Массированная атака РФ. ПВО Украины обезвредила 406 воздушных целей

В ночь на 26 февраля (с 18:00 25 февраля) противник атаковал 2 противокорабельными ракетами Циркон из ТОТ АР Крым, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской, Ростовской областей РФ, 24 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска-В). ракетами Х-69, а также 420 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- В ночь на 26 февраля РФ осуществила массированную атаку на Украину, применив разнообразное вооружение, включая ракеты Циркон, Искандер-М/С-400, Х-101 и другие.
- Подробный отчет ПВО Украины свидетельствует о успешной обороне, при которой уничтожено 406 воздушных целей, включая ракеты и беспилотники.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 26 февраля
Россия атаковала Украину по направлениям:
Миллерово,
Курск,
Брянск,
Орел,
Шаталово,
Приморско-Ахтарск — РФ,
Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Около 280 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.
Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
