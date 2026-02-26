Массированная атака РФ. ПВО Украины обезвредила 406 воздушных целей

В ночь на 26 февраля (с 18:00 25 февраля) противник атаковал 2 противокорабельными ракетами Циркон из ТОТ АР Крым, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской, Ростовской областей РФ, 24 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска-В). ракетами Х-69, а также 420 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.