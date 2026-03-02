Силы ПВО обезвредили более 80 дронов во время атаки РФ по Украине

ПВО отчиталась о боевой работе в ночь на 2 марта

В ночь на 2 марта противник атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 70 из них — "Шахеды".

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты или подавлены 84 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера", "Италмас" на севере, юге и востоке страны.

Отчет ПВО

При этом зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на четырех локациях, а также падение сбитых на двух локациях.