Силы ПВО обезвредили более 80 дронов во время атаки РФ по Украине

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками. Зафиксировано около 19 "прилетов", большинство враждебных целей сбили силы ПВО.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины отразили атаку российских беспилотников, сбив более 80 дронов различных типов.
- Ночной удар России пришелся на различные точки Украины, воздушная защита была успешно организована и выполнена силами ПВО.
ПВО отчиталась о боевой работе в ночь на 2 марта
В ночь на 2 марта противник атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 70 из них — "Шахеды".
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты или подавлены 84 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера", "Италмас" на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на четырех локациях, а также падение сбитых на двух локациях.
