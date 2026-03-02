ПВО Украины отразила 14 массированных атак России в течение зимы
ПВО Украины отразила 14 массированных атак России в течение зимы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с Силами обороны Украины в течение трех зимних месяцев отразили 14 массированных комбинированных российских атак.

Главные тезисы

  • Украинские Воздушные силы и ПВО отразили 14 массированных атак России в зимние месяцы, перехватыв более 700 ракет разных типов.
  • Российские атаки включали комбинированные удары с применением БПЛА, ракет разных типов и дронов, создавая сложную воздушную обстановку.

Россия совершила 14 массированных атак по Украине в течение зимы

Эта зима стала одним из самых трудных экзаменов для системы противовоздушной обороны Украины. Оккупанты в очередной раз пытались устроить украинцам полный блекаут и уничтожение критической инфраструктуры государства, применив беспрецедентное количество ракет и дронов.

За декабрь-январь враг совершил 7 массированных ударов с применением ракет и дронов разных типов. В феврале интенсивность атак выросла вдвое — Украина выдержала еще семь масштабных атак.

Россияне комбинировали пуски ударных БПЛА и ракет разных типов, пытаясь усложнить воздушную обстановку, перегрузить систему ПВО и истощить ресурсы.

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, захватчики нанесли один из самых масштабных ударов за весь период полномасштабной войны — 704 воздушных целей, среди которых 51 ракета. Последующие атаки 13, 23 и 27 декабря удерживали сверхвысокий уровень нагрузки — от почти 500 до более 670 воздушных целей.

В январе был период интенсивного применения россиянами баллистики.

9 января основной удар был сосредоточен в Киевской области (278 целей).

Зафиксировано применение баллистической ракеты средней дальности по Львовской области и использование Цирконов 20 и 24 января.

Февраль был месяцем пиковых нагрузок. 3 февраля враг выпустил наибольшее количество ракет в одном ударе за всю зиму — 71 единицу. А уже 26 февраля враг нанес массированный дроновый удар — 420 БПЛА в одной атаке.

Россияне системно наращивают применение как штатной баллистики ("Искандер-М"), так и ракет, заходящих на цель по баллистической траектории: "Кинжал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400. Всего за три месяца захватчики выпустили более 700 ракет разных типов.

Атаки РФ по Украине в течение зимы

Несмотря на эти вызовы, украинское небо устояло. Энергетическая система сохранена благодаря профессионализму зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, радиотехнических войск и авиации. Каждая перехваченная ракета — это доказательство того, что мы стали сильнее, технологичнее и опытнее.

В Воздушных силах и поблагодарили каждого энергетика и ремонтную бригаду, которые под обстрелами возвращали свет и держали энергосеть живой.

Боевая работа продолжается. Мы знаем, что враг готовит новые атаки, однако каждая единица нашей ПВО находится в полной боевой готовности. Боевые действия на Ближнем Востоке, конечно, отвлекают мир от Украины. От полномасштабной войны, которая длится уже полные четыре года! Украинская армия сейчас является одной из самых сильных и опытных в мире, впрочем, наши защитники все же нуждаются в помощи партнеров, в частности, регулярной поставки ракет для ПВО, авиации и другого вооружения, чтобы защитить украинские города от российской баллистики, крылатых ракет и дронов.

