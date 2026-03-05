ПВО обезвредила 136 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 136 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
Read in English
Читати українською

Силы противовоздушной обороны обезвредили 136 из 155 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину вечером 4 марта.

Главные тезисы

  • ПВО Украины обезвредила 136 из 155 российских беспилотников в ночной атаке 4 марта.
  • Российские войска использовали различные типы ударных БПЛА для атаки на Украину.
  • Украинское ПВО активно противодействовало российской агрессии с участием авиации, зенитных ракетных войск и других подразделений.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 5 марта

С 18:30 4 марта россияне атаковали Украину 155 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым), и временно оккупированный Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 четверга, 5 марта, ПВО сбила/подавила 136 вражеских БПЛА.

Зафиксированы попадания 18 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины отразила 14 массированных атак России в течение зимы
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО ликвидировала 127 из 136 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО за 2-3 марта
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила 129 российских дронов
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?