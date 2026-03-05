ПВО обезвредила 136 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 136 из 155 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину вечером 4 марта.
Главные тезисы
- ПВО Украины обезвредила 136 из 155 российских беспилотников в ночной атаке 4 марта.
- Российские войска использовали различные типы ударных БПЛА для атаки на Украину.
- Украинское ПВО активно противодействовало российской агрессии с участием авиации, зенитных ракетных войск и других подразделений.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 5 марта
С 18:30 4 марта россияне атаковали Украину 155 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым), и временно оккупированный Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 четверга, 5 марта, ПВО сбила/подавила 136 вражеских БПЛА.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-