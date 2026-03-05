ПВО обезвредила 136 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 5 марта

С 18:30 4 марта россияне атаковали Украину 155 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым), и временно оккупированный Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 четверга, 5 марта, ПВО сбила/подавила 136 вражеских БПЛА.

Зафиксированы попадания 18 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях. Поделиться

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.