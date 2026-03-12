Сили ППО знешкодили 77 дронів під час атаки РФ по Україні
Сили ППО знешкодили 77 дронів під час атаки РФ по Україні

У ніч на 12 березня (з 18:00 11 березня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, понад 60 із них – "шахеди".

Головні тези:

  • У ніч на 12 березня українське ППО відбило 77 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та інших під час атаки РФ.
  • Було зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній з них.
  • За попередніми даними, українське ППО збило/подавило ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 12 березня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

