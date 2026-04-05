Франция радикально меняет военную доктрину на фоне войны РФ против Украины

Франция увеличит запасы ракет и беспилотников на 400 процентов к 2030 году, согласно проекту закона о военном планировании. Текущие войны в Украине и Ближнем Востоке продемонстрировали, насколько быстро тратятся боеприпасы в условиях высокоинтенсивных боевых действий.

Франция увеличит запасы дронов и ракет на 400%

Теперь Париж выделяет миллиарды евро на пополнение существующих запасов и замену ракет противовоздушной обороны, выпущенных его военно-воздушными силами в Персидском заливе для отражения атак иранских дронов.

Первоочередная потребность, безусловно, заключается в боеприпасах, — заявил законодателям премьер-министр Франции Себастьян Лекорню на фоне растущих в Европе опасений относительно начала конфликта с Россией до конца десятилетия.

8 апреля французское правительство представит обновленный закон о военном планировании, предусматривающий выделение 8,5 млрд евро на беспилотники и ракеты до 2030 года. Законопроект является многолетней финансовой основой, определяющей цели закупки и разработки вооружения.

Эти усилия отражены в увеличении заказов и поставок, а также в адаптации промышленной инфраструктуры через софинансирование приоритетных производственных мощностей, говорится в 64-страничном проекте.

С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, большинство европейских стран поспешили расширить свои оборонные возможности, тратя миллиарды евро на вооружение.

Эта тенденция усилилась после переизбрания Дональда Трампа президентом США из-за опасений, что Вашингтон может либо выйти из НАТО, либо, в более широком смысле, перестать гарантировать безопасность Европы.

Французский закон о военном планировании предусматривает расходы на оборону в размере 63,3 млрд евро в 2027 году, 68,3 млрд евро в 2028 году, 72,8 млрд евро в 2029 году и 76,3 млрд евро в 2030 году.

После принятия законопроекта парламентом суммы все равно должны будут ежегодно утверждаться законодателями в конкретных бюджетных актах, а целевые показатели мощностей должны будут воплотиться в контракты через агентство по закупкам вооружений.

Цели в отношении беспилотников и ракет поражают. Франция хочет увеличить свои запасы барражирующих боеприпасов, таких как дроны-камикадзе, на 400 процентов, управляемых авиабомб AASM Hammer производства Safran — на 240 процентов, а ракет Aster и Mica производства MBDA — на 30 процентов.

Предстоящие новые контракты в рамках закона о военном планировании появляются в то время, когда французское государство и промышленность обмениваются взаимными обвинениями об отсутствии массового производства оружия. Производители оружия обвиняли правительство в недостаточном количестве заказов, тогда как правительство хотело, чтобы оружейники инвестировали в свои производственные мощности до подписания соглашений.

Хотя планирование рассчитано до 2030 года, представители парламента и промышленности ожидают, что преемник Макрона подготовит новый план после президентских выборов 2027 года.