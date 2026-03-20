Франция перехватила танкер теневого флота РФ в Средиземном море

Военно-морские силы Франции перехватили в Средиземном море еще один танкер теневого флота России.
Главные тезисы
- Франция перехватила еще один танкер теневого флота России в Средиземном море.
- Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что такие суда способствуют финансированию военных действий России.
ВМС Франции захватили российский танкер теневого флота
Об этом в соцсети Х сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, такие суда, которые уходят от международных санкций и нарушают морское право, наживаются на войне.
We remain resolute.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026
This morning in the Mediterranean, the French Navy intercepted and boarded another vessel from the shadow fleet, the Deyna.
The war involving Iran will not deflect France from its support for Ukraine, where Russia’s war of aggression continues unabated.… pic.twitter.com/SYCPKblacb
