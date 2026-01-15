Теневой зерновой флот РФ похитил с ТОТ Украины около 2 млн тонн зерна

Россия сформировала теневой зерновой флот, который только за 2025 год похитил из оккупированной части Украины около 2 млн. тонн зерна.

Россия ворует украинское зерно миллионами тонн

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в X.

В 2025 году Россия похитила более 2 млн. тонн украинского зерна с наших временно оккупированных территорий. Москва снабжала его рынками Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. Около 40% было поставлено в Египет. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Он также подчеркнул, что для осуществления незаконной торговли Россия использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот.

Наша разведка уже обнаружила 45 судов, причастных к воровству украинского зерна и его транспортировке на мировые рынки, и мы наложили санкции на 43 из них, а также на 39 капитанов. Мы также отслеживаем компании, имеющие отношение к этой незаконной торговле. Все они ощутят на себе влияние украинских санкций. Поделиться

Он также призвал европейских партнеров приступить к систематическому противодействию этому российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую представляют такие действия.

Важно привлечь все возможные инструменты как национальные, так и международные. Мы также ожидаем более скоординированных действий и усилий агентства Frontex. Вся российская инфраструктура, причастная к воровству украинского зерна, а также его покупатели, должны как можно скорее столкнуться с европейскими санкциями.

Министр иностранных дел подытожил, что Украина уже имеет опыт противодействия теневому танкерному флоту России, поэтому теперь пора остановить также расширение теневого зернового флота РФ.