Теневой зерновой флот РФ похитил с ТОТ Украины около 2 млн тонн зерна
Категория
Экономика
Дата публикации

Теневой зерновой флот РФ похитил с ТОТ Украины около 2 млн тонн зерна

Андрей Сибига
зерно
Россия сформировала теневой зерновой флот, который только за 2025 год похитил из оккупированной части Украины около 2 млн. тонн зерна.

Главные тезисы

  • Россия похитила более 2 млн тонн украинского зерна через теневой зерновой флот, снабжая им рынки Африки, Азии, Европы и Ближнего Востока.
  • Министр иностранных дел Украины наложил санкции на 43 судна и 39 капитанов, причастных к воровству украинского зерна.
  • Украина призывает европейских партнеров активно противодействовать теневому зерновому флоту РФ, который угрожает глобальной продовольственной безопасности.

Россия ворует украинское зерно миллионами тонн

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в X.

В 2025 году Россия похитила более 2 млн. тонн украинского зерна с наших временно оккупированных территорий. Москва снабжала его рынками Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. Около 40% было поставлено в Египет.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Он также подчеркнул, что для осуществления незаконной торговли Россия использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот.

Наша разведка уже обнаружила 45 судов, причастных к воровству украинского зерна и его транспортировке на мировые рынки, и мы наложили санкции на 43 из них, а также на 39 капитанов. Мы также отслеживаем компании, имеющие отношение к этой незаконной торговле. Все они ощутят на себе влияние украинских санкций.

Он также призвал европейских партнеров приступить к систематическому противодействию этому российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую представляют такие действия.

Важно привлечь все возможные инструменты как национальные, так и международные. Мы также ожидаем более скоординированных действий и усилий агентства Frontex. Вся российская инфраструктура, причастная к воровству украинского зерна, а также его покупатели, должны как можно скорее столкнуться с европейскими санкциями.

Министр иностранных дел подытожил, что Украина уже имеет опыт противодействия теневому танкерному флоту России, поэтому теперь пора остановить также расширение теневого зернового флота РФ.

В 2026 году Черное, Азовское и Балтийское моря должны освободиться от российских теневых флотов.

