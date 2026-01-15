Теневой зерновой флот РФ похитил с ТОТ Украины около 2 млн тонн зерна

Россия сформировала теневой зерновой флот, который только за 2025 год похитил из оккупированной части Украины около 2 млн. тонн зерна.
Главные тезисы
- Россия похитила более 2 млн тонн украинского зерна через теневой зерновой флот, снабжая им рынки Африки, Азии, Европы и Ближнего Востока.
- Министр иностранных дел Украины наложил санкции на 43 судна и 39 капитанов, причастных к воровству украинского зерна.
- Украина призывает европейских партнеров активно противодействовать теневому зерновому флоту РФ, который угрожает глобальной продовольственной безопасности.
Россия ворует украинское зерно миллионами тонн
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в X.
Он также подчеркнул, что для осуществления незаконной торговли Россия использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот.
In 2025, Russia stole more than 2 million tons of Ukrainian grain from our temporarily occupied territories.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 15, 2026
Moscow shipped it to markets in Africa, Asia, the Middle East, and Europe. Nearly 40% was delivered to Egypt.
To carry out this illegal trade, Russia used ports in the…
Он также призвал европейских партнеров приступить к систематическому противодействию этому российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую представляют такие действия.
Важно привлечь все возможные инструменты как национальные, так и международные. Мы также ожидаем более скоординированных действий и усилий агентства Frontex. Вся российская инфраструктура, причастная к воровству украинского зерна, а также его покупатели, должны как можно скорее столкнуться с европейскими санкциями.
Министр иностранных дел подытожил, что Украина уже имеет опыт противодействия теневому танкерному флоту России, поэтому теперь пора остановить также расширение теневого зернового флота РФ.
