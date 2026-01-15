Тіньовий зерновий флот РФ викрав з ТОТ України близько 2 млн тонн зерна

Росія сформувала тіньовий зерновий флот, який лише за 2025 рік викрав з окупованої частини України близько 2 млн тонн зерна.
Головні тези:
- Росія створила тіньовий зерновий флот і викрала з окупованої частини України понад 2 млн тонн зерна.
- Україна виявила 45 суден, що використовувались для транспортування українського зерна, та наклала санкції на 43 з них та 39 капітанів.
- Міністр закордонних справ закликав європейських партнерів до систематичної протидії російському злочину з крадіжки зерна та загрозі глобальній продовольчій безпеці.
Росія краде українське зерно мільйонами тонн
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга у X.
Він також підкреслив, що для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот.
In 2025, Russia stole more than 2 million tons of Ukrainian grain from our temporarily occupied territories.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 15, 2026
Moscow shipped it to markets in Africa, Asia, the Middle East, and Europe. Nearly 40% was delivered to Egypt.
To carry out this illegal trade, Russia used ports in the…
Він також закликав європейських партнерів розпочати систематичну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку становлять такі дії.
Важливо залучити всі можливі інструменти, як національні, так і міжнародні. Ми також очікуємо більш скоординованих дій та зусиль від агентства Frontex. Вся російська інфраструктура, причетна до крадіжки українського зерна, а також його покупці, повинні якомога швидше зіткнутися з європейськими санкціями.
Міністр закордонних справ підсумував, що Україна вже має досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії, тож тепер настав час зупинити також розширення тіньового зернового флоту РФ.
