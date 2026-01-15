Тіньовий зерновий флот РФ викрав з ТОТ України близько 2 млн тонн зерна
Тіньовий зерновий флот РФ викрав з ТОТ України близько 2 млн тонн зерна

Андрій Сибіга
зерно
Read in English

Росія сформувала тіньовий зерновий флот, який лише за 2025 рік викрав з окупованої частини України близько 2 млн тонн зерна.

Головні тези:

  • Росія створила тіньовий зерновий флот і викрала з окупованої частини України понад 2 млн тонн зерна.
  • Україна виявила 45 суден, що використовувались для транспортування українського зерна, та наклала санкції на 43 з них та 39 капітанів.
  • Міністр закордонних справ закликав європейських партнерів до систематичної протидії російському злочину з крадіжки зерна та загрозі глобальній продовольчій безпеці.

Росія краде українське зерно мільйонами тонн

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга у X.

У 2025 році Росія викрала понад 2 млн тонн українського зерна з наших тимчасово окупованих територій. Москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було поставлено до Єгипту.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Він також підкреслив, що для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот.

Наша розвідка вже виявила 45 суден, причетних до крадіжки українського зерна та його транспортування на світові ринки, і ми наклали санкції на 43 з них, а також на 39 капітанів. Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі. Усі вони відчують на собі вплив українських санкцій.

Він також закликав європейських партнерів розпочати систематичну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку становлять такі дії.

Важливо залучити всі можливі інструменти, як національні, так і міжнародні. Ми також очікуємо більш скоординованих дій та зусиль від агентства Frontex. Вся російська інфраструктура, причетна до крадіжки українського зерна, а також його покупці, повинні якомога швидше зіткнутися з європейськими санкціями.

Міністр закордонних справ підсумував, що Україна вже має досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії, тож тепер настав час зупинити також розширення тіньового зернового флоту РФ.

У 2026 році Чорне, Азовське та Балтійське моря мають звільнитися від будь-яких російських тіньових флотів.

