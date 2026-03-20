Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі

Військово-морські сили Франції перехопили у Середземному морі ще один танкер тіньового флоту Росії.
Головні тези:
- Франція перехопила танкер тіньового флоту Росії у Середземному морі в рамках боротьби із порушенням морського права.
- Президент Франції вважає, що такі судна, що уникають міжнародних санкцій, сприяють фінансуванню воєнних дій Росії.
ВМС Франції захопили російський танкер тіньового флоту
Про це у соцмережі Х повідомив президент Франції Еммануель Макрон.
За його словами, такі судна, які уникають міжнародних санкцій та порушують морське право, наживаються на війні.
We remain resolute.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026
This morning in the Mediterranean, the French Navy intercepted and boarded another vessel from the shadow fleet, the Deyna.
The war involving Iran will not deflect France from its support for Ukraine, where Russia’s war of aggression continues unabated.… pic.twitter.com/SYCPKblacb
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-