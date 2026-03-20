Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі

Військово-морські сили Франції перехопили у Середземному морі ще один танкер тіньового флоту Росії.

Про це у соцмережі Х повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Сьогодні вранці в Середземному морі ВМС Франції перехопили ще одне судно тіньового флоту — Deyna і здійснили на ньому висадку. Війна в Ірані не відверне Францію від підтримки України, де Росія продовжує вести агресивну війну. Еммануель Макрон Президент Франці

За його словами, такі судна, які уникають міжнародних санкцій та порушують морське право, наживаються на війні.

We remain resolute.



This morning in the Mediterranean, the French Navy intercepted and boarded another vessel from the shadow fleet, the Deyna.



The war involving Iran will not deflect France from its support for Ukraine, where Russia’s war of aggression continues unabated.… pic.twitter.com/SYCPKblacb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026