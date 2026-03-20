Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі
Військово-морські сили Франції перехопили у Середземному морі ще один танкер тіньового флоту Росії.

  • Франція перехопила танкер тіньового флоту Росії у Середземному морі в рамках боротьби із порушенням морського права.
  • Президент Франції вважає, що такі судна, що уникають міжнародних санкцій, сприяють фінансуванню воєнних дій Росії.

ВМС Франції захопили російський танкер тіньового флоту

Про це у соцмережі Х повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Сьогодні вранці в Середземному морі ВМС Франції перехопили ще одне судно тіньового флоту — Deyna і здійснили на ньому висадку. Війна в Ірані не відверне Францію від підтримки України, де Росія продовжує вести агресивну війну.

Еммануель Макрон

За його словами, такі судна, які уникають міжнародних санкцій та порушують морське право, наживаються на війні.

Вони наповнюють свої кишені, водночас допомагаючи фінансувати воєнні зусилля Росії.

