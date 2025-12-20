Франція відмовилася проводити "Дитяче Євробачення 2026" — у чому причина

Суспільний мовник Франції France Télévisions офіційно повідомив, що країна не прийматиме "Дитяче Євробачення" у 2026 році. Рішення ухвалено попри те, що Франція здобула право на проведення конкурсу завдяки перемозі своєї представниці Лу Дельоз у 2025 році.
Головні тези:
- Франція відмовилася від проведення 'Дитячого Євробачення 2026' через фінансові обмеження та стратегію збалансування бюджету.
- Мовник France Télévisions планує заощадити 140 млн євро шляхом скорочення витрат на мовлення та інші програми.
Франція не проводитиме "Дитяче Євробачення 2026"
Про це йдеться у бюджетному плані мовника на 2026 рік.
Головною причиною відмови стали суттєві фінансові обмеження. Мовник має на меті заощадити 140 млн євро, щоб збалансувати бюджет на 2026 рік.
У заяві компанії йдеться, що для досягнення фінансової стабільності доведеться скоротити витрати на сітку мовлення, зменшити кількість програм та навіть перепродати права на трансляцію деяких спортивних подій. Організація масштабного музичного конкурсу в ці плани не вписується.
Тепер EBU розпочне пошук нової країни-господаря для "Дитячого Євробачення 2026". Раніше зацікавленість у проведенні конкурсу висловлювали представники Сан-Марино.
"Дитяче Євробачення 2025" проходило 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Перемогу отримала представниця Франції Лу Дельоз з піснею Ce Monde. Усього вона отримала 248 балів від журі та глядачів.
Україну представляла 10-річна Софія Нерсесян із піснею "Мотанка". Вона посіла друге місце, отримавши 177 балів від глядачів та журі.
