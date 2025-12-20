Франція відмовилася проводити "Дитяче Євробачення 2026" — у чому причина
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Франція відмовилася проводити "Дитяче Євробачення 2026" — у чому причина

Лу Дельоз
Джерело:  Суспільне. Культура

Суспільний мовник Франції France Télévisions офіційно повідомив, що країна не прийматиме "Дитяче Євробачення" у 2026 році. Рішення ухвалено попри те, що Франція здобула право на проведення конкурсу завдяки перемозі своєї представниці Лу Дельоз у 2025 році.

Головні тези:

  • Франція відмовилася від проведення 'Дитячого Євробачення 2026' через фінансові обмеження та стратегію збалансування бюджету.
  • Мовник France Télévisions планує заощадити 140 млн євро шляхом скорочення витрат на мовлення та інші програми.

Франція не проводитиме "Дитяче Євробачення 2026"

Про це йдеться у бюджетному плані мовника на 2026 рік.

Головною причиною відмови стали суттєві фінансові обмеження. Мовник має на меті заощадити 140 млн євро, щоб збалансувати бюджет на 2026 рік.

У заяві компанії йдеться, що для досягнення фінансової стабільності доведеться скоротити витрати на сітку мовлення, зменшити кількість програм та навіть перепродати права на трансляцію деяких спортивних подій. Організація масштабного музичного конкурсу в ці плани не вписується.

Згідно з правилами Європейської мовної спілки (EBU), країна-переможець має право першочергової відмови від хостингу. Франція вже користувалася цією опцією раніше: після перемоги у 2023 році мовник передав право проведення конкурсу Іспанії, щоб зосередити ресурси на висвітленні Олімпійських ігор у Парижі.

Тепер EBU розпочне пошук нової країни-господаря для "Дитячого Євробачення 2026". Раніше зацікавленість у проведенні конкурсу висловлювали представники Сан-Марино.

"Дитяче Євробачення 2025" проходило 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Перемогу отримала представниця Франції Лу Дельоз з піснею Ce Monde. Усього вона отримала 248 балів від журі та глядачів.

Україну представляла 10-річна Софія Нерсесян із піснею "Мотанка". Вона посіла друге місце, отримавши 177 балів від глядачів та журі.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Дитяче Євробачення 2023. Хто переміг і на якому місці Україна — відео
Дитяче Євробачення 2023
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні стартує нацвідбір на Дитяче Євробачення — 2024
Дитяче Євробачення
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Дитяче Євробачення-2025. Українка Софія Нерсесян посіла 2 місце
Нерсесян

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?