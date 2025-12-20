Франция отказалась проводить "Детское Евровидение 2026" — в чем причина
Франция отказалась проводить "Детское Евровидение 2026" — в чем причина

Детское Евровидение
Источник:  Суспільне. Культура

Общественный вещатель Франции France Télévisions официально сообщил, что страна не будет принимать "Детское Евровидение" в 2026 году. Решение принято, несмотря на то, что Франция получила право на проведение конкурса благодаря победе своей представительницы Лу Делез в 2025 году.

Главные тезисы

  • Франция отказалась проводить “Детское Евровидение 2026” из-за финансовых ограничений и стратегии сбалансирования бюджета.
  • France Télévisions планирует сократить расходы на вещание и другие программы на 140 млн евро.
  • Страна-победитель имеет право отказаться от хостинга согласно правилам EBU.

Франция не будет проводить "Детское Евровидение 2026"

Об этом говорится в бюджетном плане вещателя на 2026 год.

Главной причиной отказа явились существенные финансовые ограничения. Язык имеет целью сэкономить 140 млн евро, чтобы сбалансировать бюджет на 2026 год.

В заявлении компании говорится, что для достижения финансовой стабильности придется сократить расходы на сетку вещания, снизить количество программ и даже перепродать права на трансляцию некоторых спортивных событий. Организация масштабного музыкального конкурса в эти планы не вписывается.

Согласно правилам Европейского языкового союза (EBU), страна-победитель имеет право первоочередного отказа от хостинга. Франция уже пользовалась этой опцией раньше: после победы в 2023 году вещатель передал право проведения конкурса Испании, чтобы сосредоточить ресурсы на освещении Олимпийских игр в Париже.

Теперь EBU приступит к поиску новой страны-хозяина для "Детского Евровидения 2026". Ранее заинтересованность в проведении конкурса выражали представители Сан-Марино.

"Детское Евровидение 2025" проходило 13 декабря в Тбилиси, Грузия. Победу одержала представительница Франции Лу Делез с песней Ce Monde. Всего она получила 248 баллов от жюри и зрителей.

Украину представляла 10-летняя София Нерсесян с песней "Мотанка". Она заняла второе место, получив 177 баллов от зрителей и жюри.

