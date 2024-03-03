ФСБ провела "контртерористичну операцію" в російській Інгушетії — деталі
Категорія
Події
Дата публікації

ФСБ провела "контртерористичну операцію" в російській Інгушетії — деталі

ФСБ
Джерело:  online.ua

У місті Карабулак в російській Інгушетії з вечора 2 березня проходили "активні заходи з нейтралізації бойовиків". Зранку 3 березня на ранок росіяни повідомили про вбивство шести людей під час штурму квартири.

Що відомо про "контртерористичну операцію" в російській Інгушетії

Перестрілка розпочалася близько 19:40 2 березня.

У містечку Карабулак невідомі нібито планували теракти в місцях скупчення людей. ФСБ заблокувала підозрюваних у приватному будинку та вела бій.

Деякі ЗМІ називають будинок багатоквартирним, а імовірних бойовиків — причетними до "Ісламської держави". У місті оголосили контртерористичну операцію (КТО).

Мешканців просять зберігати спокій та не втручатися у дії правоохоронців. За однією з версій, терористи готували серію терактів у регіоні у людних місцях. 1 березня в Карабулаку оперативники знайшли схованку боєприпасів на горищі одного із покинутих дачних будинків на південній околиці міста, — пишуть росЗМІ.

Попередньо, шість тіл бойовиків знайшли в будинку, після завершення контртерористичної операції та огляду чотириповерхівки.

Підозрювані нібито "планували теракти в місцях масового скупчення людей".

Станом на 3 березня спецоперація в Карабулаку все ще тривала, було чути звуки стрілянини та вибухів. На місці інциденту розпочали роботу представники ФСБ. 

Яка ситуація в Інгушетії

Зазначимо, що приблизно рік тому в Інгушетії стався напад невідомих на пост поліції в Назранівському районі — тоді також була перестрілка, і в результаті атаки постраждав один із поліцейських. У республіці наприкінці березня тоді оголосили план "Перехоплення".

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що в РФ наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух. У цьому контексті він додав, що Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія матимуть певні претензії та "це поступово наростає".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В Ізраїлі провели масові мітинги — що вимагають протестувальники
Протест
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії посилюються протести родичів мобілізованих військових
Протест
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії набирає обертів хвиля протестів — Служба зовнішньої розвідки
Протести в РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?