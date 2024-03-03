ФСБ провела "контртерористичну операцію" в російській Інгушетії — деталі

У місті Карабулак в російській Інгушетії з вечора 2 березня проходили "активні заходи з нейтралізації бойовиків". Зранку 3 березня на ранок росіяни повідомили про вбивство шести людей під час штурму квартири.

Що відомо про "контртерористичну операцію" в російській Інгушетії

Перестрілка розпочалася близько 19:40 2 березня.

У містечку Карабулак невідомі нібито планували теракти в місцях скупчення людей. ФСБ заблокувала підозрюваних у приватному будинку та вела бій.

Деякі ЗМІ називають будинок багатоквартирним, а імовірних бойовиків — причетними до "Ісламської держави". У місті оголосили контртерористичну операцію (КТО).

Мешканців просять зберігати спокій та не втручатися у дії правоохоронців. За однією з версій, терористи готували серію терактів у регіоні у людних місцях. 1 березня в Карабулаку оперативники знайшли схованку боєприпасів на горищі одного із покинутих дачних будинків на південній околиці міста, — пишуть росЗМІ. Поширити

Попередньо, шість тіл бойовиків знайшли в будинку, після завершення контртерористичної операції та огляду чотириповерхівки.

Підозрювані нібито "планували теракти в місцях масового скупчення людей".

Станом на 3 березня спецоперація в Карабулаку все ще тривала, було чути звуки стрілянини та вибухів. На місці інциденту розпочали роботу представники ФСБ.

Яка ситуація в Інгушетії

Зазначимо, що приблизно рік тому в Інгушетії стався напад невідомих на пост поліції в Назранівському районі — тоді також була перестрілка, і в результаті атаки постраждав один із поліцейських. У республіці наприкінці березня тоді оголосили план "Перехоплення".