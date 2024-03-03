ФСБ провела "контртерористичну операцію" в російській Інгушетії — деталі

У місті Карабулак в російській Інгушетії з вечора 2 березня проходили "активні заходи з нейтралізації бойовиків". Зранку 3 березня на ранок росіяни повідомили про вбивство шести людей під час штурму квартири.
Що відомо про "контртерористичну операцію" в російській Інгушетії
Перестрілка розпочалася близько 19:40 2 березня.
У містечку Карабулак невідомі нібито планували теракти в місцях скупчення людей. ФСБ заблокувала підозрюваних у приватному будинку та вела бій.
Деякі ЗМІ називають будинок багатоквартирним, а імовірних бойовиків — причетними до "Ісламської держави". У місті оголосили контртерористичну операцію (КТО).
Попередньо, шість тіл бойовиків знайшли в будинку, після завершення контртерористичної операції та огляду чотириповерхівки.
Підозрювані нібито "планували теракти в місцях масового скупчення людей".
Станом на 3 березня спецоперація в Карабулаку все ще тривала, було чути звуки стрілянини та вибухів. На місці інциденту розпочали роботу представники ФСБ.
Яка ситуація в Інгушетії
Зазначимо, що приблизно рік тому в Інгушетії стався напад невідомих на пост поліції в Назранівському районі — тоді також була перестрілка, і в результаті атаки постраждав один із поліцейських. У республіці наприкінці березня тоді оголосили план "Перехоплення".
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що в РФ наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух. У цьому контексті він додав, що Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія матимуть певні претензії та "це поступово наростає".
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