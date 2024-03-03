ФСБ провела "контртеррористическую операцию" в российской Ингушетии – детали

В городе Карабулак в российской Ингушетии с вечера 2 марта проходили "активные мероприятия по нейтрализации боевиков". Утром 3 марта к утру россияне сообщили об убийстве шести человек во время штурма квартиры.
Что известно о "контртеррористической операции" в российской Ингушетии
Перестрелка началась около 19.40 2 марта.
В городке Карабулак неизвестные планировали теракты в местах скопления людей. ФСБ заблокировала подозреваемых в частном доме и вела бой.
Некоторые СМИ называют дом многоквартирным, а вероятных боевиков - причастными к "Исламскому государству". В городе была объявлена контртеррористическая операция (КТО).
Предварительно шесть тел боевиков нашли в доме после завершения контртеррористической операции и осмотра четырехэтажки.
Подозреваемые якобы "планировали теракты в местах массового скопления людей".
По состоянию на 3 марта спецоперация в Карабулаке все еще продолжалась, слышались звуки стрельбы и взрывов. На месте инцидента приступили к работе представители ФСБ.
Какая ситуация в Ингушетии
Отметим, что около года назад в Ингушетии произошло нападение неизвестных на пост полиции в Назранивском районе — тогда также была перестрелка, и в результате атаки пострадал один из полицейских. В республике в конце марта тогда объявили план "Перехват".
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что в РФ будет нарастать внутреннее партизанское и диверсионное движение. В этом контексте он добавил, что у Башкирии, Ичкерии, Ингушетии и Северной Осетии будут определенные претензии и "это постепенно нарастает".
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