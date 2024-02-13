Партизанський рух “АТЕШ” дізнався про серйозний конфлікт, який розгорівся між Федеральною службою безпеки РФ та управлінням в Криму.

Кремль невдоволений тим, що відбувається в Криму

За словами партизанів, московське ФСБ більше не довіряє кримському управлінню.

Про це «АТЕШ» дізнався від своїх інсайдерів в структурах ворожої спецслужби.

Згідно з останніми даними, більшу частину керівництва служби в Криму тепер курують прислані з Москви начальники.

Наразі куратори знаходяться у Сімферополі та Севастополі.

Як вдалося дізнатися партизанам, роботою кримського управління у Криму дуже незадоволені в Кремлі.

Керівництво дізналося про фіктивні арешти, оперативників підозрюють у недбалості та самоусуненні від службових завдань. Погрожують відправкою на фронт.

Основні претензії полягають у провалі боротьби з партизанськими рухами на півострові. Попри всі зусилля їм не вдалося виявити вогнище руху «АТЕШ», проукраїнські настрої лише посилюються. Нема «гучних успіхів». Через це їх довелося імітувати. «Замах на Аксьонова» виявився фікцією. Поширити

Команда “АТЕШ” запевняє, що жодні перестановки у ФСБ не вплинуть на успішність їхньої партизанської діяльності.

Також вони закликали ворожу спецслужбу готуватися до нових неприємних сюрпризів.

Ми боремося за справедливість та безпеку на окупованих українських територіях. Якщо Ви бажаєте стати частиною "АТЕШ", пишіть нашому координатору, — закликали партизани.

АТЕШ влаштував свого агента у військкомат в Криму

Нещодавно стало відомо, що партизани посприяли тому, щоб їхній агент проник в один із військкоматів окупантів у Криму.

Варто зазначити, що йому вже вдалося дізнатися цінну інформацію.

За словами “АТЕШ”, агент передає дані про хід мобілізації, а також списки та контакти новомобілізованих людей, які також можуть стати потенційними агентами.