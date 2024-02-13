Партизанское движение "АТЕШ" узнало о серьезном конфликте, который разгорелся между Федеральной службой безопасности РФ и управлением в Крыму.

Кремль недоволен тем, что происходит в Крыму

По словам партизан, московское ФСБ больше не доверяет крымскому управлению.

Об этом АТЕШ узнал от своих инсайдеров в структурах вражеской спецслужбы.

Согласно последним данным, большую часть руководства службы в Крыму теперь курируют присланные из Москвы начальники.

В настоящее время кураторы находятся в Симферополе и Севастополе.

Как удалось узнать партизанам, работой крымского управления в Крыму очень недовольны в Кремле.

Руководство узнало о фиктивных арестах, оперативников подозревают в халатности и самоустранении от служебных задач. Угрожают отправкой на фронт.

Основные претензии состоят в провале борьбы с партизанскими движениями на полуострове. Несмотря на все усилия, им не удалось обнаружить очаг движения «АТЕШ», проукраинские настроения только усиливаются. Нет «громких успехов». Поэтому их пришлось имитировать. «Покушение на Аксенова» оказалось фикцией. Поделиться

Команда АТЕШ уверяет, что никакие перестановки в ФСБ не повлияют на успешность их партизанской деятельности.

Также они призвали вражескую спецслужбу готовиться к новым неприятным сюрпризам.

Мы боремся за справедливость и безопасность на оккупированных украинских территориях. Если вы хотите стать частью "АТЕШ" - пишите нашему координатору, - призвали партизаны.

АТЕШ устроил своего агента в военкомат в Крыму

Недавно стало известно, что партизаны поспособствовали тому, чтобы их агент проник в один из военкоматов оккупантов в Крыму.

Следует отметить, что ему уже удалось узнать ценную информацию.

По словам “АТЕШ”, агент передает данные о ходе мобилизации, а также списки и контакты новомобилизованных людей, которые также могут стать потенциальными агентами.