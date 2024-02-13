Партизанское движение "АТЕШ" узнало о серьезном конфликте, который разгорелся между Федеральной службой безопасности РФ и управлением в Крыму.
Кремль недоволен тем, что происходит в Крыму
По словам партизан, московское ФСБ больше не доверяет крымскому управлению.
Об этом АТЕШ узнал от своих инсайдеров в структурах вражеской спецслужбы.
Согласно последним данным, большую часть руководства службы в Крыму теперь курируют присланные из Москвы начальники.
В настоящее время кураторы находятся в Симферополе и Севастополе.
Как удалось узнать партизанам, работой крымского управления в Крыму очень недовольны в Кремле.
Руководство узнало о фиктивных арестах, оперативников подозревают в халатности и самоустранении от служебных задач. Угрожают отправкой на фронт.
Команда АТЕШ уверяет, что никакие перестановки в ФСБ не повлияют на успешность их партизанской деятельности.
Также они призвали вражескую спецслужбу готовиться к новым неприятным сюрпризам.
Мы боремся за справедливость и безопасность на оккупированных украинских территориях. Если вы хотите стать частью "АТЕШ" - пишите нашему координатору, - призвали партизаны.
АТЕШ устроил своего агента в военкомат в Крыму
Недавно стало известно, что партизаны поспособствовали тому, чтобы их агент проник в один из военкоматов оккупантов в Крыму.
Следует отметить, что ему уже удалось узнать ценную информацию.
По словам “АТЕШ”, агент передает данные о ходе мобилизации, а также списки и контакты новомобилизованных людей, которые также могут стать потенциальными агентами.
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