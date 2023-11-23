ФСБ заявила про замах на високопоставленого командира РФ

23 листопада Федеральна служба безпеки Росії почала стверджувати, що їй вдалося затримати громадянина України, який нібито мав намір ліквідувати високопоставленого російського офіцера у Воронежі.
У ФСБ хваляться, що змогли врятувати від ліквідації ще одного окупанта
Як вказано у заяві пресслужби ФСБ РФ, у Воронежі затримали "агента спецслужб України", який готував замах на високопоставленого військового РФ.
Вони також додають, що з метою конспірації "український агент" використовував "велосипед і одяг одного із сервісів доставки продуктів харчування".
Окрім того, в мережі вже опублікували відео затримання “українського агента” і надання "свідчень".
СБУ затримала в Україні агента ФСБ РФ
22 листопада з’явилася інформація про те, що російський агент намагався дістати інформацію про місця базування підрозділів СБУ та Нацполіції поблизу кордону з РФ на Харківщині.
Окрім того, після ворожих «прильотів» агент ФСБ РФ збирав дані про їхні наслідки та «звітував» ворогу.
Варто зазначити, що агентів ФСБ РФ в Україні затримають доволі часто.
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