ФСБ заявила про замах на високопоставленого командира РФ
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ФСБ заявила про замах на високопоставленого командира РФ

ФСБ РФ
Джерело:  online.ua

23 листопада Федеральна служба безпеки Росії почала стверджувати, що їй вдалося затримати громадянина України, який нібито мав намір ліквідувати високопоставленого російського офіцера у Воронежі.

У ФСБ хваляться, що змогли врятувати від ліквідації ще одного окупанта

Як вказано у заяві пресслужби ФСБ РФ, у Воронежі затримали "агента спецслужб України", який готував замах на високопоставленого військового РФ.

Вони також додають, що з метою конспірації "український агент" використовував "велосипед і одяг одного із сервісів доставки продуктів харчування".

У затриманого вилучили вибуховий пристрій масою понад 1 кг, електродетонатори, підроблений російський паспорт. Затриманий український агент дав свідчення, розповів, що його закинули на територію Росії рік тому – у листопаді 2022 року. Убивство високопоставленого командира, за його словами, планувалося "з метою помсти" і для залякування, – стверджують представники ФСБ РФ.

Окрім того, в мережі вже опублікували відео затримання “українського агента” і надання "свідчень".

СБУ затримала в Україні агента ФСБ РФ

22 листопада з’явилася інформація про те, що російський агент намагався дістати інформацію про місця базування підрозділів СБУ та Нацполіції поблизу кордону з РФ на Харківщині.

Окрім того, після ворожих «прильотів» агент ФСБ РФ збирав дані про їхні наслідки та «звітував» ворогу.

Найбільше ворога цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська, - розповідають представники СБУ.

Варто зазначити, що агентів ФСБ РФ в Україні затримають доволі часто.

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