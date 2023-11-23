ФСБ заявила о покушении на высокопоставленного командира РФ

23 ноября Федеральная служба безопасности России начала утверждать, что ей удалось задержать гражданина Украины, якобы намеревавшегося ликвидировать высокопоставленного российского офицера в Воронеже.
В ФСБ хвалятся, что смогли спасти от ликвидации еще одного оккупанта
Как указано в заявлении пресс-службы ФСБ РФ, в Воронеже задержан "агент спецслужб Украины", который готовил покушение на высокопоставленного военного РФ.
Они также добавляют, что в целях конспирации "украинский агент" использовал "велосипед и одежду одного из сервисов доставки продуктов питания".
Кроме того, в сети уже опубликовали видео задержания "украинского агента" и дачи "показаний".
СБУ задержала в Украине агента ФСБ РФ
22 ноября появилась информация о том, что российский агент пытался получить информацию о местах базирования подразделений СБУ и Нацполиции вблизи границы с РФ в Харьковской области.
Кроме того, после вражеских прилетов агент ФСБ РФ собирал данные об их последствиях и отчитывался врагу.
Следует отметить, что агентов ФСБ РФ в Украине задерживают довольно часто.
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