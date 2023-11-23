ФСБ заявила о покушении на высокопоставленного командира РФ
Категория
Мир
Дата публикации

ФСБ заявила о покушении на высокопоставленного командира РФ

ФСБ РФ
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Источник:  online.ua

23 ноября Федеральная служба безопасности России начала утверждать, что ей удалось задержать гражданина Украины, якобы намеревавшегося ликвидировать высокопоставленного российского офицера в Воронеже.

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Как указано в заявлении пресс-службы ФСБ РФ, в Воронеже задержан "агент спецслужб Украины", который готовил покушение на высокопоставленного военного РФ.

Они также добавляют, что в целях конспирации "украинский агент" использовал "велосипед и одежду одного из сервисов доставки продуктов питания".

У задержанного изъяли взрывное устройство массой более 1 кг, электродетонаторы, поддельный российский паспорт. Задержанный украинский агент дал показания, рассказал, что его забросили на территорию России год назад – в ноябре 2022 года. Убийство высокопоставленного командира, по его словам, планировалось "в целях мести" и для устрашения, – утверждают представители ФСБ РФ.

Кроме того, в сети уже опубликовали видео задержания "украинского агента" и дачи "показаний".

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22 ноября появилась информация о том, что российский агент пытался получить информацию о местах базирования подразделений СБУ и Нацполиции вблизи границы с РФ в Харьковской области.

Кроме того, после вражеских прилетов агент ФСБ РФ собирал данные об их последствиях и отчитывался врагу.

Больше всего врага интересовали возможные направления движения тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, в том числе гаубиц и реактивных систем залпового огня в районе освобожденного Волчанска, - рассказывают представители СБУ.

Следует отметить, что агентов ФСБ РФ в Украине задерживают довольно часто.

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