FT розкрило деталі таємних переговорів ЄС та Угорщини щодо України

Financial Times отримало інформацію про те, що Будапешт та Брюссель наразі активно обговорюють розблокування 6,6 мільярда євро для постачання зброї Україні.

Україна може отримати ще більше військової допомоги від ЄС

Стверджується, що команда угорського лідера Віктора Орбана проводить перемовини про юридичну відмову від спільної ініціативи ЄС щодо фінансування постачання зброї в Україну.

Що важливо розуміти, саме це може покласти край блокуванню допомоги у розмірі 6,6 млрд євро, яка була заблокована через вето Будапешта.

Угорщина виступає проти військової підтримки Києва і накладає вето на рішення ЄС, які дадуть змогу вивільнити грошові кошти Європейського фонду миру, що використовуються державами-членами для купівлі зброї для України, — наголошує видання. Поширити

Що відомо про деталі переговорів

Як заявив журналістам політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, перемовини відбувалися під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Він також офіційно підтвердив, що згадана угода дійсно можлива.

Нам важливо відшукати технічне рішення і юридичне рішення, тому у нас є можливість відмови. Переговори тривають, — наголосив політик, маючи на увазі "технічні розбіжності" між Будапештом і Брюсселем. Поширити

За словами шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, влада Євросоюзу запропонувала Угорщині відмовитися від участі, але цю пропозицію було відхилено.

Про це він повідомив кілька днів тому Financial Times.