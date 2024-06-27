FT розкрило деталі таємних переговорів ЄС та Угорщини щодо України

Financial Times отримало інформацію про те, що Будапешт та Брюссель наразі активно обговорюють розблокування 6,6 мільярда євро для постачання зброї Україні.
Головні тези:
- Угорщина виступає проти військової підтримки для України і накладає вето на відповідні рішення ЄС.
- Переговори про юридичну відмову від спільної ініціативи ЄС стосовно фінансування зброї в Україну тривають.
- Згадана угода може призвести до розблокування коштів Європейського фонду миру для України.
Україна може отримати ще більше військової допомоги від ЄС
Стверджується, що команда угорського лідера Віктора Орбана проводить перемовини про юридичну відмову від спільної ініціативи ЄС щодо фінансування постачання зброї в Україну.
Що важливо розуміти, саме це може покласти край блокуванню допомоги у розмірі 6,6 млрд євро, яка була заблокована через вето Будапешта.
Що відомо про деталі переговорів
Як заявив журналістам політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, перемовини відбувалися під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі.
Він також офіційно підтвердив, що згадана угода дійсно можлива.
За словами шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, влада Євросоюзу запропонувала Угорщині відмовитися від участі, але цю пропозицію було відхилено.
Про це він повідомив кілька днів тому Financial Times.
Не можна також не згадати про те, що 27 червня, під час саміту ЄС, Віктор Орбан сам підійшов до українського лідера Володимира Зеленського та потис йому руку. Спілкування було доволі емоційним.
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