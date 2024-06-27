FT раскрыло детали тайных переговоров ЕС и Венгрии касательно Украины

Financial Times получило информацию о том, что Будапешт и Брюссель активно обсуждают разблокировку 6,6 миллиарда евро для поставки оружия Украине.

Украина может получить еще больше военной помощи от ЕС

Утверждается, что команда венгерского лидера Виктора Орбана проводит переговоры о юридическом отказе от совместной инициативы ЕС по финансированию поставок оружия в Украину.

Что важно понимать, именно это может положить конец блокированию помощи в размере 6,6 млрд евро, которая была заблокирована из-за вето Будапешта.

Венгрия выступает против военной поддержки Киева и накладывает вето на решения ЕС, которые позволят высвободить денежные средства Европейского фонда мира, используемые государствами-членами для покупки оружия для Украины, — отмечает издание. Поделиться

Что известно о деталях переговоров

Как заявил журналистам политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, переговоры проходили во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Он также официально подтвердил, что упомянутое соглашение действительно возможно.

Нам важно найти техническое решение и юридическое решение, поэтому у нас есть возможность отказа. Переговоры продолжаются, — подчеркнул политик, имея в виду "технические разногласия" между Будапештом и Брюсселем. Поделиться

По словам шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, власти Евросоюза предложили Венгрии отказаться от участия, но это предложение было отклонено.

Об этом он сообщил несколько дней назад Financial Times.