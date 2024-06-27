FT раскрыло детали тайных переговоров ЕС и Венгрии касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

FT раскрыло детали тайных переговоров ЕС и Венгрии касательно Украины

Орбан
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Источник:  Financial Times

Financial Times получило информацию о том, что Будапешт и Брюссель активно обсуждают разблокировку 6,6 миллиарда евро для поставки оружия Украине.

Главные тезисы

  • Венгрия выступает против военной поддержки для Украины и ветирует соответствующие решения ЕС.
  • Переговоры о юридическом отказе от совместной инициативы ЕС по финансированию оружия Украине продолжаются.
  • Данное соглашение может привести к разблокированию средств Европейского фонда мира для Украины.

Украина может получить еще больше военной помощи от ЕС

Утверждается, что команда венгерского лидера Виктора Орбана проводит переговоры о юридическом отказе от совместной инициативы ЕС по финансированию поставок оружия в Украину.

Что важно понимать, именно это может положить конец блокированию помощи в размере 6,6 млрд евро, которая была заблокирована из-за вето Будапешта.

Венгрия выступает против военной поддержки Киева и накладывает вето на решения ЕС, которые позволят высвободить денежные средства Европейского фонда мира, используемые государствами-членами для покупки оружия для Украины, — отмечает издание.

Что известно о деталях переговоров

Как заявил журналистам политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, переговоры проходили во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Он также официально подтвердил, что упомянутое соглашение действительно возможно.

Нам важно найти техническое решение и юридическое решение, поэтому у нас есть возможность отказа. Переговоры продолжаются, — подчеркнул политик, имея в виду "технические разногласия" между Будапештом и Брюсселем.

По словам шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, власти Евросоюза предложили Венгрии отказаться от участия, но это предложение было отклонено.

Об этом он сообщил несколько дней назад Financial Times.

Нельзя также не упомянуть о том, что 27 июня, во время саммита ЕС, Виктор Орбан сам подошел к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и пожал ему руку. Общение было достаточно эмоциональным.

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