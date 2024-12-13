Збірна України з футзалу розгромною перемогою над командою з Кіпру почала відбірковий етап на Євро-2026.
Головні тези:
- Футзальна збірна України розпочала відбір на Євро-2026 з розгрому над командою з Кіпру.
- Українські футзалісти впевнено перемогли з рахунком 7:0, забивши 7 м'ячів у ворота господарів.
- Наразі Україна очолює групу разом з Румунією, показуючи перспективи у відборі на Євро-2026.
- Наступний матч з Румунією стане важливим випробуванням для української збірної на шляху до фінального турніру.
- Збірна України виявилася в одній групі з Румунією, Німеччиною та Кіпром, де зараз лідирує разом з Румунією.
Що відомо про вдалий старт футзальної збірної України у відборі на Євро-2026
За результатами виступу в Нікосії українські футзалісти забили сім м’ячів у ворота господарів — збірної Кіпру.
Вже на сьомій хвилині Корсун зіграв на добивання, а Микитюк невдовзі подвоїв перевагу української команди.
Потім Фаренюк спокійно відправив м’яч у сітку після кутового від Зварича. Незабаром Абакшин зіграв на добиванні, забивши четвертий гол гостей.
По перерві українці продовжили збільшувати перевагу. Спершу Фаренюк замкнув простріл Корсуна, а потім сам капітан заштовхнув м’яч у ворота після удару Семенченка зі стандарту. Пізніше вдруге забив і Микитюк, скориставшись пасом Жука. У підсумку наша команда впевнено перемогла — 7:0.
Що відомо про виступ збірної України у відборі на Євро-2026
У наступному поєдинку групи 1 синьо-жовті зіграють на виїзді з Румунією.
Українська збірна потрапила до групи з Румунією, Німеччиною та Кіпром.
Наразі Україна і Румунія очолюють таблицю, маючи по 3 очки в активі.
Група 1: Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр.
Група 2: Фінляндія, Італія, білорусь, Мальта.
Група 3: Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина.
Група 4: Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія.
Група 5: Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція.
Група 6: Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія.
Група 7: Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра.
Група 8: Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія.
Група 9: Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія.
Група 10: Франція, Грузія, Косово, Болгарія.
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