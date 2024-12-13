За результатами жеребкування, що відбулось 13 грудня у швейцарському Цюриху, збірна України з футболу отримала суперників у відбірковому етапі Чемпіонату світу з футболу у 2026 році.
Головні тези:
- Збірна України з футболу потрапила до групи D відбіркового етапу ЧС-2026 разом з національними командами Франції, Хорватії, Ісландії та Азербайджану.
- Відбіркові матчі команди відбудуться з червня 2025 до листопада 2025 року, пройдуть стикові міні-турніри у березні 2026 року.
- Старт відбору для України запланований на червень 2025 року, попередні матчі проти Бельгії в рамках плей-офф Ліги націй.
- ЧС-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці, де 16 міст прийматимуть гри, матч-відкриття у Мехіко, а фінал у Нью-Йорку.
- Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд пройдуть до 1/16 фіналу.
Хто стане суперником збірної України з футболу у відборі на ЧС-2026
Збірна України потрапила до групи D. У цій групі вона має зіграти проти національної команди з Франції або Хорватії.
Також до групи потрапили збірні Ісландії та Азербайджану.
Серед потенційних суперників збірної України з першого кошика були також Португалія, Німеччина, Іспанія, Італія, Нідерланди, Данія, Англія, Бельгія, Швейцарія та Австрія.
Команда Реброва була у кошику №2 згідно з найновішим рейтингом ФІФА, де Україна посідає наразі 25-ту позицію.
Коли мають відбутись відбіркові матчі на ЧС-2026 з футболу
Збірна України прочне проводити матчі у рамках відбіркового туру вже з червня 2025-го і до листопада 2025 року.
У разі проходження групи українська команда отримає пряму путівку на Чемпіонат світу.
У разі, якщо збірна України посяде друге місце, вона змушена буде грати у стикових міні-турнірах, до яких також доєднаються чотири найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025.
Стикові міні-турніри відбудуться 26-31 березня 2026 року і складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-офф. Чотири переможці отримають путівки на мундіаль.
Ключові дати проведення матчів групового етапу у 2025 році:
21-25 березня
6-10 червня
4-9 вересня
9-14 жовтня
13-18 листопада
Старт відбору для України розпочнеться 6-10 червня 2025 року, адже 20 та 23 березня відбудуться матчі проти Бельгії у рамках плей-офф Ліги націй за право зіграти у наступному розіграші турніру в елітному дивізіоні.
Пізніше стане відомо й те, де саме головна команда нашої країни проводитиме свої номінально "домашні" матчі.
Сам Чемпіонат світу проходитиме у США, Мексиці та Канаді.
Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.
Поєдинки 23-го чемпіонату світу приймуть 16 міст:
у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл
у Мексиці - Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей
у Канаді - Торонто та Ванкувер
Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінал 19 липня прийме Нью-Йорк.
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