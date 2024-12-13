Збірна України з футболу дізналась суперників на ЧС-2026
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Збірна України з футболу дізналась суперників на ЧС-2026

Збірна України з футболу
Джерело:  FIFA

За результатами жеребкування, що відбулось 13 грудня у швейцарському Цюриху, збірна України з футболу отримала суперників у відбірковому етапі Чемпіонату світу з футболу у 2026 році. 

Головні тези:

  • Збірна України з футболу потрапила до групи D відбіркового етапу ЧС-2026 разом з національними командами Франції, Хорватії, Ісландії та Азербайджану.
  • Відбіркові матчі команди відбудуться з червня 2025 до листопада 2025 року, пройдуть стикові міні-турніри у березні 2026 року.
  • Старт відбору для України запланований на червень 2025 року, попередні матчі проти Бельгії в рамках плей-офф Ліги націй.
  • ЧС-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці, де 16 міст прийматимуть гри, матч-відкриття у Мехіко, а фінал у Нью-Йорку.
  • Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд пройдуть до 1/16 фіналу.

Хто стане суперником збірної України з футболу у відборі на ЧС-2026

Збірна України потрапила до групи D. У цій групі вона має зіграти проти національної команди з Франції або Хорватії.

Також до групи потрапили збірні Ісландії та Азербайджану.

Серед потенційних суперників збірної України з першого кошика були також Португалія, Німеччина, Іспанія, Італія, Нідерланди, Данія, Англія, Бельгія, Швейцарія та Австрія.

Команда Реброва була у кошику №2 згідно з найновішим рейтингом ФІФА, де Україна посідає наразі 25-ту позицію.

Збірна України з футболу отримала суперників на відбір до ЧС-2026
Збірна України з футболу

Коли мають відбутись відбіркові матчі на ЧС-2026 з футболу

Збірна України прочне проводити матчі у рамках відбіркового туру вже з червня 2025-го і до листопада 2025 року.

У разі проходження групи українська команда отримає пряму путівку на Чемпіонат світу.

У разі, якщо збірна України посяде друге місце, вона змушена буде грати у стикових міні-турнірах, до яких також доєднаються чотири найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025.

Стикові міні-турніри відбудуться 26-31 березня 2026 року і складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-офф. Чотири переможці отримають путівки на мундіаль.

Ключові дати проведення матчів групового етапу у 2025 році:

  • 21-25 березня

  • 6-10 червня

  • 4-9 вересня

  • 9-14 жовтня

  • 13-18 листопада

Старт відбору для України розпочнеться 6-10 червня 2025 року, адже 20 та 23 березня відбудуться матчі проти Бельгії у рамках плей-офф Ліги націй за право зіграти у наступному розіграші турніру в елітному дивізіоні.

Пізніше стане відомо й те, де саме головна команда нашої країни проводитиме свої номінально "домашні" матчі.

Сам Чемпіонат світу проходитиме у США, Мексиці та Канаді.

Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу приймуть 16 міст:

  • у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл

  • у Мексиці - Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей

  • у Канаді - Торонто та Ванкувер

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінал 19 липня прийме Нью-Йорк.

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