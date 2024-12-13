За результатами жеребкування, що відбулось 13 грудня у швейцарському Цюриху, збірна України з футболу отримала суперників у відбірковому етапі Чемпіонату світу з футболу у 2026 році.

Хто стане суперником збірної України з футболу у відборі на ЧС-2026

Збірна України потрапила до групи D. У цій групі вона має зіграти проти національної команди з Франції або Хорватії.

Також до групи потрапили збірні Ісландії та Азербайджану.

Серед потенційних суперників збірної України з першого кошика були також Португалія, Німеччина, Іспанія, Італія, Нідерланди, Данія, Англія, Бельгія, Швейцарія та Австрія.

Команда Реброва була у кошику №2 згідно з найновішим рейтингом ФІФА, де Україна посідає наразі 25-ту позицію.

Збірна України з футболу

Коли мають відбутись відбіркові матчі на ЧС-2026 з футболу

Збірна України прочне проводити матчі у рамках відбіркового туру вже з червня 2025-го і до листопада 2025 року.

У разі проходження групи українська команда отримає пряму путівку на Чемпіонат світу.

У разі, якщо збірна України посяде друге місце, вона змушена буде грати у стикових міні-турнірах, до яких також доєднаються чотири найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025.

Стикові міні-турніри відбудуться 26-31 березня 2026 року і складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-офф. Чотири переможці отримають путівки на мундіаль.

Ключові дати проведення матчів групового етапу у 2025 році:

21-25 березня

6-10 червня

4-9 вересня

9-14 жовтня

13-18 листопада

Старт відбору для України розпочнеться 6-10 червня 2025 року, адже 20 та 23 березня відбудуться матчі проти Бельгії у рамках плей-офф Ліги націй за право зіграти у наступному розіграші турніру в елітному дивізіоні.

Пізніше стане відомо й те, де саме головна команда нашої країни проводитиме свої номінально "домашні" матчі.

Сам Чемпіонат світу проходитиме у США, Мексиці та Канаді.

Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу приймуть 16 міст:

у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл

у Мексиці - Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей

у Канаді - Торонто та Ванкувер

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінал 19 липня прийме Нью-Йорк.