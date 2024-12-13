Сборная Украины по футболу узнала соперников на ЧМ-2026
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Сборная Украины по футболу узнала соперников на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу
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Источник:  FIFA

По результатам жеребьевки, состоявшейся 13 декабря в швейцарском Цюрихе, сборная Украины по футболу получила соперников в отборочном этапе Чемпионата мира по футболу в 2026 году.

Главные тезисы

  • Сборная Украины по футболу попала в группу D отборочного этапа ЧМ-2026 с сильными соперниками: Францией, Хорватией, Исландией и Азербайджаном.
  • Отборочные матчи пройдут с июня по ноябрь 2025 года, старт отбора намечен на июнь 2025, команда имеет шанс на прямую путевку или стыковые мини-турниры в марте 2026 года.
  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, с матч-открытием в Мехико и финалом в Нью-Йорке, где будут приняты 16 городов-участников.
  • Сборная Украины имеет возможность пройти на Чемпионат мира через прямые путевки или стыковые мини-турниры, с участием лучших команд Лиги наций УЕФА-2024/2025.
  • Команде Реброва предстоит серьезная подготовка и игры против сильнейших соперников, чтобы попасть на ЧМ-2026 и продолжить борьбу за высокие результаты.

Кто станет соперником сборной Украины по футболу в отборе на ЧМ-2026

Сборная Украины попала в группу D. В этой группе она должна сыграть против национальной команды из Франции или Хорватии.

Также в группу попали сборные Исландии и Азербайджана.

Среди потенциальных соперников сборной Украины из первой корзины были Португалия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Дания, Англия, Бельгия, Швейцария и Австрия.

Команда Реброва была в корзине №2 согласно новейшему рейтингу ФИФА, где Украина занимает 25-ю позицию.

Сборная Украины по футболу получила соперников на отбор в ЧМ-2026
Сборная Украины по футболу

Когда должны пройти отборочные матчи на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины прочно проводит матчи в рамках отборочного тура уже с июня 2025 и до ноября 2025 года.

В случае прохождения группы, украинская команда получит прямую путевку на Чемпионат мира.

В случае, если сборная Украины займет второе место, она вынуждена будет играть в стыковых мини-турнирах, к которым также присоединятся четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/2025.

Стыковые мини-турниры состоятся 26-31 марта 2026 года и будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на мундиаль.

Ключевые даты проведения матчей группового этапа в 2025 году:

  • 21-25 марта

  • 6-10 июня

  • 4-9 сентября

  • 9-14 октября

  • 13-18 ноября

Старт отбора для Украины начнется 6-10 июня 2025, ведь 20 и 23 марта состоятся матчи против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций за право сыграть в следующем розыгрыше турнира в элитном дивизионе.

Позже станет известно и то, где именно главная команда нашей страны будет проводить свои номинально "домашние" матчи.

Чемпионат мира будет проходить в США, Мексике и Канаде.

Две первые сборные из каждой группы и восемь лучших третьих команд выйдут в 1/16 финала.

Поединки 23-го чемпионата мира примут 16 городов:

  • в США — Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл

  • в Мексике — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей

  • в Канаде — Торонто и Ванкувер

Матч-открытие чемпионата мира пройдет 11 июня 2026 в Мехико, а финал 19 июля примет Нью-Йорк.

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