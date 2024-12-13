По результатам жеребьевки, состоявшейся 13 декабря в швейцарском Цюрихе, сборная Украины по футболу получила соперников в отборочном этапе Чемпионата мира по футболу в 2026 году.
Главные тезисы
- Сборная Украины по футболу попала в группу D отборочного этапа ЧМ-2026 с сильными соперниками: Францией, Хорватией, Исландией и Азербайджаном.
- Отборочные матчи пройдут с июня по ноябрь 2025 года, старт отбора намечен на июнь 2025, команда имеет шанс на прямую путевку или стыковые мини-турниры в марте 2026 года.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, с матч-открытием в Мехико и финалом в Нью-Йорке, где будут приняты 16 городов-участников.
- Сборная Украины имеет возможность пройти на Чемпионат мира через прямые путевки или стыковые мини-турниры, с участием лучших команд Лиги наций УЕФА-2024/2025.
- Команде Реброва предстоит серьезная подготовка и игры против сильнейших соперников, чтобы попасть на ЧМ-2026 и продолжить борьбу за высокие результаты.
Кто станет соперником сборной Украины по футболу в отборе на ЧМ-2026
Сборная Украины попала в группу D. В этой группе она должна сыграть против национальной команды из Франции или Хорватии.
Также в группу попали сборные Исландии и Азербайджана.
Среди потенциальных соперников сборной Украины из первой корзины были Португалия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Дания, Англия, Бельгия, Швейцария и Австрия.
Команда Реброва была в корзине №2 согласно новейшему рейтингу ФИФА, где Украина занимает 25-ю позицию.
Когда должны пройти отборочные матчи на ЧМ-2026 по футболу
Сборная Украины прочно проводит матчи в рамках отборочного тура уже с июня 2025 и до ноября 2025 года.
В случае прохождения группы, украинская команда получит прямую путевку на Чемпионат мира.
В случае, если сборная Украины займет второе место, она вынуждена будет играть в стыковых мини-турнирах, к которым также присоединятся четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/2025.
Стыковые мини-турниры состоятся 26-31 марта 2026 года и будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на мундиаль.
Ключевые даты проведения матчей группового этапа в 2025 году:
21-25 марта
6-10 июня
4-9 сентября
9-14 октября
13-18 ноября
Старт отбора для Украины начнется 6-10 июня 2025, ведь 20 и 23 марта состоятся матчи против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций за право сыграть в следующем розыгрыше турнира в элитном дивизионе.
Позже станет известно и то, где именно главная команда нашей страны будет проводить свои номинально "домашние" матчи.
Чемпионат мира будет проходить в США, Мексике и Канаде.
Две первые сборные из каждой группы и восемь лучших третьих команд выйдут в 1/16 финала.
Поединки 23-го чемпионата мира примут 16 городов:
в США — Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл
в Мексике — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей
в Канаде — Торонто и Ванкувер
Матч-открытие чемпионата мира пройдет 11 июня 2026 в Мехико, а финал 19 июля примет Нью-Йорк.
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