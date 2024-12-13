Сборная Украины по футзалу разгромной победой над командой из Кипра начала отборочный этап на Евро-2026.
Главные тезисы
- Футзальная сборная Украины начала отбор на Евро-2026 с разгромной победы над Кипром со счетом 7:0.
- Украина возглавляет группу вместе с Румынией, что демонстрирует ее потенциал в отборе на Евро-2026.
- Следующий матч с Румынией будет важным испытанием для украинской сборной на пути к финальному турниру.
- Украинская сборная по футзалу выступает в группе с Румынией, Германией и Кипром, где сейчас демонстрирует высокую игровую форму.
- Украинские футзалисты показали уверенную игру, забив 7 мячей в ворота соперников, что подчеркивает их амбиции на пути к успеху в отборе на Евро-2026.
Что известно об удачном старте футзальной сборной Украины в отборе на Евро-2026
По результатам выступления в Никосии украинские футзалисты забили семь мячей в ворота хозяев — сборной Кипра.
Уже на седьмой минуте Корсун сыграл на добивании, а Микитюк вскоре удвоил преимущество украинской команды.
Затем Фаренюк спокойно отправил мяч в сетку после углового от Зварыча. Вскоре Абакшин сыграл на добивании, забив четвертый гол гостей.
После перерыва украинцы продолжили увеличивать преимущество. Сначала Фаренюк запер прострел Корсуна, а затем сам капитан затолкнул мяч в ворота после удара Семенченко со стандарта. Позже второй раз забил и Микитюк, воспользовавшись пасом Жука. В итоге наша команда уверенно победила — 7:0.
Что известно о выступлении сборной Украины в отборе на Евро-2026
В следующем поединке группы 1 сине-желтые сыграют на выезде с Румынией.
Украинская сборная попала в группу с Румынией, Германией и Кипром.
Украина и Румыния возглавляют таблицу, имея по 3 очка в активе.
Группа 1: Украина , Румыния, Германия, Кипр.
Группа 2: Финляндия, Италия, Белоруссия, Мальта.
Группа 3: Польша, Словакия, Молдова, Турция.
Группа 4: Словения, Венгрия, Черногория, Норвегия.
Группа 5: Хорватия, Азербайджан, Швеция, Греция.
Группа 6: Казахстан, Армения, Дания, Албания.
Группа 7: Португалия, Нидерланды, Северная Македония, Андорра.
Группа 8: Испания, Босния и Герцеговина, Великобритания, Швейцария.
Группа 9: Сербия, Чехия, Бельгия, Австрия.
Группа 10: Франция, Грузия, Косово, Болгария.
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