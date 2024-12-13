Сборная Украины по футзалу разгромной победой над командой из Кипра начала отборочный этап на Евро-2026.

Что известно об удачном старте футзальной сборной Украины в отборе на Евро-2026

По результатам выступления в Никосии украинские футзалисты забили семь мячей в ворота хозяев — сборной Кипра.

Уже на седьмой минуте Корсун сыграл на добивании, а Микитюк вскоре удвоил преимущество украинской команды.

Затем Фаренюк спокойно отправил мяч в сетку после углового от Зварыча. Вскоре Абакшин сыграл на добивании, забив четвертый гол гостей.

После перерыва украинцы продолжили увеличивать преимущество. Сначала Фаренюк запер прострел Корсуна, а затем сам капитан затолкнул мяч в ворота после удара Семенченко со стандарта. Позже второй раз забил и Микитюк, воспользовавшись пасом Жука. В итоге наша команда уверенно победила — 7:0.

Сборная Украины по футзалу

Что известно о выступлении сборной Украины в отборе на Евро-2026

В следующем поединке группы 1 сине-желтые сыграют на выезде с Румынией.

Украинская сборная попала в группу с Румынией, Германией и Кипром.

Украина и Румыния возглавляют таблицу, имея по 3 очка в активе.

Группа 1: Украина , Румыния, Германия, Кипр.

Группа 2: Финляндия, Италия, Белоруссия, Мальта.

Группа 3: Польша, Словакия, Молдова, Турция.

Группа 4: Словения, Венгрия, Черногория, Норвегия.

Группа 5: Хорватия, Азербайджан, Швеция, Греция.

Группа 6: Казахстан, Армения, Дания, Албания.

Группа 7: Португалия, Нидерланды, Северная Македония, Андорра.

Группа 8: Испания, Босния и Герцеговина, Великобритания, Швейцария.

Группа 9: Сербия, Чехия, Бельгия, Австрия.

Группа 10: Франция, Грузия, Косово, Болгария.