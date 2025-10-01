G7 близька до суттєвого посилення санкцій проти РФ

Згідно з даними Bloomberg, члени "Групи семи" наразі дійсно близькі до угоди про "значне посилення" санкцій проти Росії через її небажання завершити повномасштабну війну проти України.

Що відомо про переговори в G7

Як вдалося дізнатися журналістам, міністри фінансів "Групи семи" планують уже 1 жовтня виступити зі спільною заявою.

У центрі їхньої уваги також буде значне посилення санкційного тиску на Росію.

Ми згодні з необхідністю діяти спільно і вважаємо, що зараз настав час для значного скоординованого посилення заходів, щоб підтримати стійкість України і критично послабити здатність Росії вести війну проти України, — йдеться в проєкті заяви. Поширити

Згідно з даними інсайдерів, “Група семи” наразі уважно аналізує різні сценарії дій.

До прикладу, можуть бути застосовані нові заходи проти головних секторів економіки РФ.

Під санкційним ударом може опинитися енергетика, фінанси та військова промисловість країни-агресорки.