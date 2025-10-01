G7 близька до суттєвого посилення санкцій проти РФ

Згідно з даними Bloomberg, члени "Групи семи" наразі дійсно близькі до угоди про "значне посилення" санкцій проти Росії через її небажання завершити повномасштабну війну проти України.
Головні тези:
- Гучна заява з цього приводу повинна пролунати вже 1 жовтня.
- “Група семи” розглядає різні варіанти посилення тиску на Росію.
Що відомо про переговори в G7
Як вдалося дізнатися журналістам, міністри фінансів "Групи семи" планують уже 1 жовтня виступити зі спільною заявою.
У центрі їхньої уваги також буде значне посилення санкційного тиску на Росію.
Згідно з даними інсайдерів, “Група семи” наразі уважно аналізує різні сценарії дій.
До прикладу, можуть бути застосовані нові заходи проти головних секторів економіки РФ.
Під санкційним ударом може опинитися енергетика, фінанси та військова промисловість країни-агресорки.
Цілком ймовірно, що будуть також суттєво посилені обмеження проти країн і організацій, які сприяють військовим зусиллям Кремля та дають можливість режиму диктора Путіна обходити чинні санкції.
