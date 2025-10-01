Репараційні позики для України. Чому в ЄС точаться дискусії

Як повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, надання "репараційної позики" Україні на базі заморожених активів Росії є чутливим питанням й наразі воно на має тотальної підтримки з боку країн-членів.
Головні тези:
- Євросоюз шукає шляхи для посилення тиску на Росію.
- Данія підтримує ідею репараційних позик для України.
Країни ЄС досі сперечаються
З заявою з цього приводу фон дер Ляєн виступила напередодні неформального саміту Європейської ради 1 жовтня у Копенгагені.
За її словами, окремі країни-члени ЄС не визнають важливість надання Києву репараційної позики.
Глава Єврокомісії нагадала, що вкрай важливо посилити тиск на Росію саме зараз.
Вона вкотре звернула увагу на те, що йдеться не про конфіскацію російських активів, а про використання грошових залишків для кредиту Україні.
Що важливо розуміти, Данія, яка наразі головує в ЄС, підтримує ідею Європейської комісії щодо надання Україні "репараційної позики".
