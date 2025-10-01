Репараційні позики для України. Чому в ЄС точаться дискусії

Як повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, надання "репараційної позики" Україні на базі заморожених активів Росії є чутливим питанням й наразі воно на має тотальної підтримки з боку країн-членів.

Країни ЄС досі сперечаються

З заявою з цього приводу фон дер Ляєн виступила напередодні неформального саміту Європейської ради 1 жовтня у Копенгагені.

За її словами, окремі країни-члени ЄС не визнають важливість надання Києву репараційної позики.

Глава Єврокомісії нагадала, що вкрай важливо посилити тиск на Росію саме зараз.

Саме тому я запропонувала "репараційні позики" для України на основі заморожених російських активів… Це — дуже чутливе питання… Багато країн, м’яко кажучи, дуже вагаються, чи це справді хороша ідея. Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії

Вона вкотре звернула увагу на те, що йдеться не про конфіскацію російських активів, а про використання грошових залишків для кредиту Україні.

Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації, адже винуватець має бути притягнутий до відповідальності, — наголосила Урсула фон дер Ляєн. Поширити

Що важливо розуміти, Данія, яка наразі головує в ЄС, підтримує ідею Європейської комісії щодо надання Україні "репараційної позики".