Репараційні позики для України. Чому в ЄС точаться дискусії
Категорія
Політика
Дата публікації

Репараційні позики для України. Чому в ЄС точаться дискусії

Урсула фон дер Ляєн

Як повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, надання "репараційної позики" Україні на базі заморожених активів Росії є чутливим питанням й наразі воно на має тотальної підтримки з боку країн-членів.

Головні тези:

  • Євросоюз шукає шляхи для посилення тиску на Росію. 
  • Данія підтримує ідею репараційних позик для України.

Країни ЄС досі сперечаються

З заявою з цього приводу фон дер Ляєн виступила напередодні неформального саміту Європейської ради 1 жовтня у Копенгагені.

За її словами, окремі країни-члени ЄС не визнають важливість надання Києву репараційної позики.

Глава Єврокомісії нагадала, що вкрай важливо посилити тиск на Росію саме зараз.

Саме тому я запропонувала "репараційні позики" для України на основі заморожених російських активів… Це — дуже чутливе питання… Багато країн, м’яко кажучи, дуже вагаються, чи це справді хороша ідея.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії

Вона вкотре звернула увагу на те, що йдеться не про конфіскацію російських активів, а про використання грошових залишків для кредиту Україні.

Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації, адже винуватець має бути притягнутий до відповідальності, — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Що важливо розуміти, Данія, яка наразі головує в ЄС, підтримує ідею Європейської комісії щодо надання Україні "репараційної позики".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Головна мрія Путіна щодо України стала для нього жахіттям
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Принцеса Анна вперше прибула до України — яка мета
Володимир Зеленський
Зеленський та принцеса Анна
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС надав Україні масштабний транш коштом росактивів
Марченко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?