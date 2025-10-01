Принцеса Анна вперше прибула до України — яка мета
Категорія
Україна
Дата публікації

Принцеса Анна вперше прибула до України — яка мета

Володимир Зеленський
Зеленський та принцеса Анна

1 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що до України з офіційним та першим в історії візитом прибула принцеса Великої Британії Анна. Вона має на меті допомогти Києву повернути додому викрадених Росією українських дітей.

Головні тези:

  • Зеленський подякував її Королівській Високості за особливу увагу та підтримку України.
  • Під час зустрічі також обговорили реабілітацію українських воїнів.

Зеленський розповів про візит принцеси Анни

Зустрівся з Королівською принцесою Великої Британії Анною. Це перший візит Її Королівської Високості до України після нашої незалежності, і символічно, що наша зустріч відбулася в такому історичному місці, як Софія Київська.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, попередні два рази Принцеса Анна відвідувала Київ у 1973-му та 1990 роках.

У центрі уваги сторін  — повернення десятків тисяч українських дітей, яких країна-агресорка РФ викрадає на тлі війни проти України.

Володимир Зеленський запросив принцесу Анну доєднатися до наступного саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Окрім того, вони детально обговорили реабілітацію українських захисників та впровадження практик безбарʼєрності для повноцінної суспільної реінтеграції.

Я вдячний Її Королівській Високості за особливу увагу та підтримку України й наших людей. Дякую за зустріч і спілкування з дітьми, яких вдалося повернути, та нашими ветеранами. Дякую Сполученому Королівству за активну участь у роботі задля повернення всіх наших дітей додому, — підсумував Зеленський.

