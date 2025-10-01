Принцесса Анна впервые прибыла в Украину — какая цель

1 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Украину с официальным и первым в истории визитом прибыла принцесса Великобритании Анна. Она стремится помочь Киеву вернуть домой похищенных Россией украинских детей.
Главные тезисы
- Зеленский поблагодарил ее Королевское Высочество за особое внимание и поддержку Украины.
- В ходе встречи также обсудили реабилитацию украинских воинов.
Зеленский рассказал о визите принцессы Анны
Что важно понимать, предыдущие два раза Принцесса Анна посещала Киев в 1973 и 1990 годах.
В центре внимания сторон — возвращение десятков тысяч украинских детей, которых страна-агрессор РФ похищает на фоне войны против Украины.
Владимир Зеленский пригласил принцессу Анну присоединиться к следующему саммиту Международной коалиции по возвращению украинских детей.
Кроме того, подробно обсудили реабилитацию украинских защитников и внедрение практик безбарьерности для полноценной общественной реинтеграции.
