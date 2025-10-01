Принцесса Анна впервые прибыла в Украину — какая цель
Принцесса Анна впервые прибыла в Украину — какая цель

1 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Украину с официальным и первым в истории визитом прибыла принцесса Великобритании Анна. Она стремится помочь Киеву вернуть домой похищенных Россией украинских детей.

Главные тезисы

  • Зеленский поблагодарил ее Королевское Высочество за особое внимание и поддержку Украины.
  • В ходе встречи также обсудили реабилитацию украинских воинов.

Встретился с Королевской принцессой Великобритании Анной. Это первый визит Ее Королевского Высочества в Украину после нашей независимости и символично, что наша встреча состоялась в таком историческом месте, как София Киевская.

Президент Украины

Что важно понимать, предыдущие два раза Принцесса Анна посещала Киев в 1973 и 1990 годах.

В центре внимания сторон — возвращение десятков тысяч украинских детей, которых страна-агрессор РФ похищает на фоне войны против Украины.

Владимир Зеленский пригласил принцессу Анну присоединиться к следующему саммиту Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Кроме того, подробно обсудили реабилитацию украинских защитников и внедрение практик безбарьерности для полноценной общественной реинтеграции.

Я благодарен Ее Королевскому Высочеству за особое внимание и поддержку Украины и наших людей. Спасибо за встречу и общение с детьми, которых удалось вернуть, и нашими ветеранами. Спасибо Соединенному Королевству за активное участие в работе по возвращению всех наших детей домой, — подытожил Зеленский.

