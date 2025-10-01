Репарационные ссуды для Украины. Почему в ЕС ведутся дискуссии
Категория
Политика
Дата публикации

Репарационные ссуды для Украины. Почему в ЕС ведутся дискуссии

Страны ЕС до сих пор спорят
Читати українською

Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, предоставление "репарационного займа" Украине на базе замороженных активов России является чувствительным вопросом и сейчас оно не имеет тотальной поддержки со стороны стран-членов.

Главные тезисы

  • Евросоюз ищет пути усиления давления на Россию.
  • Дания поддерживает идею “репарационных займов” для Украины.

Страны ЕС до сих пор спорят

С заявлением по этому поводу фон дер Ляен выступила в преддверии неформального саммита Европейского совета 1 октября в Копенгагене.

По ее словам, отдельные страны-члены ЕС не признают важность предоставления Киеву репарационного займа.

Глава Еврокомиссии напомнила, что очень важно усилить давление на Россию именно сейчас.

Именно поэтому я предложила "репарационные займы" для Украины на основе замороженных российских активов... Это очень чувствительный вопрос... Многие страны, мягко говоря, очень колеблются, действительно ли это хорошая идея.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии

Она еще раз обратила внимание на то, что речь идет не о конфискации российских активов, а об использовании денежных остатков для кредита Украине.

Украина должна вернуть этот кредит, если Россия выплатит репарации, ведь виновник должен быть притянут к ответственности, — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Что важно понимать, председательствующая в ЕС Дания поддерживает идею Европейской комиссии по предоставлению Украине "репарационного займа".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Главная мечта Путина относительно Украины стала для него кошмаром
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Принцесса Анна впервые прибыла в Украину — какая цель
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о визите принцессы Анны
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС предоставил Украине масштабный транш за счет росактивов
Финансовая поддержка Украины продолжается

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?