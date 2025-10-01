Репарационные ссуды для Украины. Почему в ЕС ведутся дискуссии

Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, предоставление "репарационного займа" Украине на базе замороженных активов России является чувствительным вопросом и сейчас оно не имеет тотальной поддержки со стороны стран-членов.
Главные тезисы
- Евросоюз ищет пути усиления давления на Россию.
- Дания поддерживает идею “репарационных займов” для Украины.
Страны ЕС до сих пор спорят
С заявлением по этому поводу фон дер Ляен выступила в преддверии неформального саммита Европейского совета 1 октября в Копенгагене.
По ее словам, отдельные страны-члены ЕС не признают важность предоставления Киеву репарационного займа.
Глава Еврокомиссии напомнила, что очень важно усилить давление на Россию именно сейчас.
Она еще раз обратила внимание на то, что речь идет не о конфискации российских активов, а об использовании денежных остатков для кредита Украине.
Что важно понимать, председательствующая в ЕС Дания поддерживает идею Европейской комиссии по предоставлению Украине "репарационного займа".
