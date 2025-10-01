ЕС предоставил Украине масштабный транш за счет росактивов
ЕС предоставил Украине масштабный транш за счет росактивов

Финансовая поддержка Украины продолжается
Читати українською

1 октября Министерство финансов Украины официально подтвердило, что Киев получил транш от Европейского союза в размере 4 млрд. евро. Что важно понимать, это произошло в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Главные тезисы

  • Вырученные средства могут быть выделены на приоритетные расходы госбюджета.
  • Активное использование замороженных активов РФ является важным инструментом помощи Украине.

Минфин обращает внимание на то, что именно благодаря инструменту ERA удалось успешно привлечь 14 млрд. евро из предусмотренных 18,1 млрд. евро.

Официальный Киев рассчитывает на то, что остаток средств от ЕС Украина получит до конца 2025 года.

Новый масштабный транш может быть направлен на приоритетные расходы госбюджета в социальной сфере и для восстановления.

С заявлением на этот счет уже выступил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, именно Евросоюз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине. Что важно понимать, речь идет уже о 62,5 млрд. евро.

Средства ERA стали важным инструментом обеспечения бюджетных нужд в 2025 году. Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию по этому вопросу. Дальнейшее использование замороженных активов России для нужд Украины остается в повестке дня встреч с европейскими коллегами.

Как уже упоминалось ранее, ключевая цель механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) — предоставление Киеву кредита, погашаемого за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

