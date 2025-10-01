ЄС надав Україні масштабний транш коштом росактивів

1 жовтня Міністерство фінансів України офіційно підтвердило, що Київ отримав транш від Європейського союзу у розмірі 4 млрд євро. Що важливо розуміти, це відбулося у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Фінансова підтримка України триває

Мінфін звертає увагу на те, що саме завдяки інструменту ERA вдалося успішно залучити 14 млрд євро із передбачених 18,1 млрд євро.

Офіційний Київ розраховує на те, що залишок коштів від ЄС Україна отримає до кінця 2025 року.

Новий масштабний транш може бути спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету у соціальній сфері, військовій та на відновлення.

З заявою з цього приводу уже виступив очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, саме Євросоюз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні. Що важливо розуміти, йдеться вже про 62,5 млрд євро.

Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році. Вдячний Єврокомісії за розуміння потреб України та проактивну позицію у цьому питанні. Подальше використання заморожених активів рф для потреб України залишається на порядку денному зустрічей з європейськими колегами. Сергій Марченко Глава Мінфіну України

Яка уже згадувалося раніше, ключова ціль механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) — надання Києву кредиту, який погашається за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.