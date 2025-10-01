G7 близка к существенному усилению санкций против РФ
G7 близка к существенному усилению санкций против РФ

Что известно о переговорах в G7
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, члены "Группы семи" сейчас действительно близки к соглашению о "значительном усилении" санкций против России из-за нежелания завершить полномасштабную войну против Украины.

  • Громкое заявление по этому поводу должно прозвучать уже 1 октября.
  • "Группа семи" рассматривает разные варианты усиления давления на Россию.

Как удалось узнать журналистам, министры финансов "Группы семи" планируют уже 1 октября выступить с общим заявлением.

В центре их внимания будет значительное усиление санкционного давления на Россию.

Мы согласны с необходимостью действовать совместно и считаем, что сейчас пришло время значительного скоординированного усиления мер, чтобы поддержать устойчивость Украины и критически ослабить способность России вести войну против Украины, — сказано в проекте заявления.

Согласно данным инсайдеров, "Группа семи" сейчас внимательно анализирует разные сценарии действий.

К примеру, могут быть применены новые меры против главных секторов экономики РФ.

Под санкционным ударом могут оказаться энергетика, финансы и военная промышленность страны-агрессоры.

По всей вероятности, будут также существенно усилены ограничения против стран и организаций, которые способствуют военным усилиям Кремля и дают возможность режиму диктора Путина обходить действующие санкции.

Додати до обраного
Додати до обраного
Додати до обраного
