G7 близка к существенному усилению санкций против РФ

Согласно данным Bloomberg, члены "Группы семи" сейчас действительно близки к соглашению о "значительном усилении" санкций против России из-за нежелания завершить полномасштабную войну против Украины.

Что известно о переговорах в G7

Как удалось узнать журналистам, министры финансов "Группы семи" планируют уже 1 октября выступить с общим заявлением.

В центре их внимания будет значительное усиление санкционного давления на Россию.

Мы согласны с необходимостью действовать совместно и считаем, что сейчас пришло время значительного скоординированного усиления мер, чтобы поддержать устойчивость Украины и критически ослабить способность России вести войну против Украины, — сказано в проекте заявления. Поделиться

Согласно данным инсайдеров, "Группа семи" сейчас внимательно анализирует разные сценарии действий.

К примеру, могут быть применены новые меры против главных секторов экономики РФ.

Под санкционным ударом могут оказаться энергетика, финансы и военная промышленность страны-агрессоры.