G7 близка к существенному усилению санкций против РФ

Согласно данным Bloomberg, члены "Группы семи" сейчас действительно близки к соглашению о "значительном усилении" санкций против России из-за нежелания завершить полномасштабную войну против Украины.
Главные тезисы
- Громкое заявление по этому поводу должно прозвучать уже 1 октября.
- "Группа семи" рассматривает разные варианты усиления давления на Россию.
Что известно о переговорах в G7
Как удалось узнать журналистам, министры финансов "Группы семи" планируют уже 1 октября выступить с общим заявлением.
В центре их внимания будет значительное усиление санкционного давления на Россию.
Согласно данным инсайдеров, "Группа семи" сейчас внимательно анализирует разные сценарии действий.
К примеру, могут быть применены новые меры против главных секторов экономики РФ.
Под санкционным ударом могут оказаться энергетика, финансы и военная промышленность страны-агрессоры.
По всей вероятности, будут также существенно усилены ограничения против стран и организаций, которые способствуют военным усилиям Кремля и дают возможность режиму диктора Путина обходить действующие санкции.
